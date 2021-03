Nasza wczorajsza publikacja na temat tego, że Prokuratura Krajowa interesuje się tym, co dzieje się w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wywołała falę komentarzy. Odniósł się do niej również rzecznik prasowy Aleksander Stępkowski, który zarzucił nam, że w artykule pojawiła się fałszywa teza. Tymczasem nasze doniesienia o tym, że sytuacja w IPiUS SN pozostaje w orbicie zainteresowań PK potwierdzają się. Wszystko natomiast wskazuje na to, że PK nie zwracała się o akta spraw toczących się w tej izbie – jak to napisaliśmy, opierając się na naszych źródłach w SN i odpowiedzi samej prokuratury – a o informacje na temat m.in. sposobu organizacji pracy w IPiUS SN. Pismo zawierające wniosek o ich udzielenie ma być niemal identyczne w treści jak to, które trafiło do prezesa Izby Karnej Michała Laskowskiego wraz z żądaniem przekazania akt postępowań dyscyplinarnych, które toczą się lub toczyły się w tej izbie.