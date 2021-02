To efekt złożenia przez trójkę obrońców sędzi szeregu wniosków proceduralnych, w których kwestionowali oni zarówno niezależność składu orzekającego, jak i właściwość ID SN do rozstrzygania w przedmiocie zażalenia na uchwałę zezwalającą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Beaty Morawiec. Przy czym pełnomocnicy domagali się, aby wnioski te zostały rozpoznane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, a nie przez samą ID. A swoje żądanie oparli na tzw. ustawie kagańcowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 190 ze zm.). Wprowadzono nią bowiem zmianę, zgodnie z którą to właśnie do właściwości IKNiSP należy rozpoznawanie wniosków o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek ten zawiera zarzut braku niezależności sądu lub niezawisłości sędziego.

– Uważamy, że, choć rozwiązanie to dalekie jest od oczekiwanego przez nas ideału, jest to zawsze lepsze od tego, żeby orzekała w tej kwestii ID – podkreślał mec. Radosław Baszuk, jeden z obrońców sędzi Morawiec.

Zgodnie z wczorajszą decyzją ID SN wniosek o wyłączenie składu orzekającego w tej części, w której powołano się w nim na uchwałę trzech połączonych izb SN (sygn. akt BSA I-4110-1/20), a więc w której dotyczy on braku niezależności sądu , trafi do IKNiSP SN. Natomiast nad argumentami mającymi świadczyć o konieczności odsunięcia od sprawy przewodniczącego składu orzekającego Jana Majchrowskiego oraz sprawozdawcy Pawła Zuberta pochyli się inny skład orzekający ID SN.

– Nie przesądzamy, w którą stronę te naciski miałyby mieć miejsce. Jednak już samo oświadczenie budzi wątpliwości co do bezstronności pana Majchrowskiego w tej sprawie – mówił sędzia Maciej Czajka, kolejny obrońca Beaty Morawiec.

Z kolei trzeci z obrońców, sędzia Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska, tłumaczyła, że wątpliwości co do bezstronności Pawła Zuberta wiążą się z jego przeszłością zawodową. Zanim trafił do SN, był prokuratorem w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, gdzie z kolei pracował Bogdan Święczkowski, obecny prokurator krajowy i tym samym bliski współpracownik ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

– Chodzi nam tylko o to, żeby ten proces był procesem uczciwym, rzetelnym, takim, jaki powinien przysługiwać każdemu obywatelowi w tym kraju, bez względu na to, czy jest sędzią, czy wykonuje jakąkolwiek inną funkcję społeczną, czy też inny zawód. Tylko i wyłącznie uczciwy proces może bowiem wykazać to, że wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu pani sędzi jest całkowicie bezzasadny. Nie jest to kwestia obstrukcji procesowej, ale jedynie dążenia do tego, aby ten proces był uczciwy – podkreśla sędzia Czajka. Jak dodawała, izbą, która gwarantuje taki uczciwy proces, jest właśnie IK SN, która w poprzednim stanie prawnym rozpoznawała wnioski o wyrażenie zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej sędziów.