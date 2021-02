Zgodę na pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej ID SN wydała na wniosek Prokuratury Krajowej w październiku zeszłego roku. Śledczy chcą postawić Beacie Morawiec zarzuty m.in. przywłaszczenia środków publicznych, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Mają one związek ze śledztwem w sprawie afery korupcyjnej w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, w którym zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i wyprowadzenia z sądu prawie 35 mln zł usłyszał były już jego dyrektor.

To jednak nie wszystko. Zdaniem prokuratury sędzia Morawiec przyjęła korzyść majątkową w zamian za przychylność wobec oskarżonego. Korzyścią tą miał być telefon komórkowy, a wręczyć go miał niejaki Marek B., któremu zarzucano spowodowanie uszczerbku na zdrowiu żony. Prokuratura twierdzi, że po przyjęciu łapówki sąd , którego składowi przewodniczyła sędzia, warunkowo umorzył postępowanie karne wobec oskarżonego.

Październikowa uchwała ID SN zezwalająca na pociągnięcie sędzi do odpowiedzialności karnej zapadła w składzie jednego sędziego na posiedzeniu niejawnym. Uzasadniając to rozstrzygnięcie, orzekający w ID Adam Tomczyński podkreślił, że prawdopodobieństwo popełnienia przez Morawiec zarzucanych jej czynów prokuratura poparła w stosunku do każdego z nich co najmniej trzema dowodami.