Wszystkie wymienione zalety są szczególnie istotne w postępowaniu odwoławczym, w którym sędziowie kontrolują efekty pracy innych sędziów. Pomysł, aby wyrok apelacyjny wydawał jeden sędzia na posiedzeniu niejawnym (a do tego w gruncie rzeczy nowelizacja zmierza), jest nie do zaakceptowania. Co do argumentu, że skład kolegialny to votum nieufności wobec sędziów sądów niższych instancji, trzeba zauważyć, że podobnie można powiedzieć o apelacji. Jest to przecież środek zmierzający do zmiany lub uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji. Miejmy zatem nadzieję, że kolejnym pomysłem na usprawnienie procedury cywilnej nie będzie zmiana konstytucji i uchylenie art. 176 (zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego).