Wniosek Małgorzaty Manowskiej dotyczy art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten pozwala żądać ustalenia przed sądem istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego. I prezes SN chce, aby trybunał uznał go za niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim przedmiotem takiego ustalenia może być nawiązanie stosunku służbowego sędziego wskutek jego powołania przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Innymi słowy: zdaniem prof. Manowskiej nie można, powołując się na art. 189 k.p.c., kwestionować statusu sędziego. Jak bowiem pisze we wniosku, sędziowie, zgodnie z konstytucją, są nieusuwalni, a ich stosunek służbowy zapoczątkowany aktem powołania trwa aż do śmierci.