– Przy zastosowaniu nowej redakcji przepisów we wszystkich tych przypadkach dojdzie do zafałszowania statystycznego obrazu rzeczywistego czasu prowadzenia postępowania, a w konsekwencji przekazania nieprawdziwej informacji w sprawozdaniach statystycznych, do czego w świetle ustawy o statystyce publicznej zobowiązana jest prokuratura. Można odnieść wrażenie, iż propozycja zmiany tego przepisu jest w istocie motywowana dążeniem do polepszenia pogarszających się systematycznie wyników pracy prokuratury – zwracał uwagę w konsultacjach Jarosław Onyszczuk ze stowarzyszenia Lex Super Omnia.