I, bez nawet odrobiny ironii, gratuluję podjęcia tej decyzji. Bo samo ogłoszenie uchwały to jedno, ale drugie ‒ znacznie ważniejsze ‒ jest to, że nie należy zamykać sądów przed ludźmi. A wytłumaczenie, że „jak będzie uzasadnienie pisemne, to się zapoznasz” (którego w tym wypadku nie użyto, ale w analogicznych sprawach niekiedy było stosowane nawet przez niektórych sędziów), świadczy o niezrozumieniu ludzkich potrzeb oraz stanowi przejaw lekceważenia tych, którzy jeszcze są zainteresowani tym, co orzekł sąd.