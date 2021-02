Małgorzata Manowska sformułowała sześć pytań. Pierwsze, niejako wyjściowe, to kwestia, czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów? I tu odpowiedź zapewne będzie przecząca, gdyż z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE jasno wynika, że co do zasady niedozwolone jest wypełnianie luk po klauzulach abuzywnych.