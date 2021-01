24 października 2019 r. Antonik zawarł jako burmistrz (podpisany pod dokumentem jest także jeden z jego zastępców) porozumienie ze spółdzielnią, na mocy którego postanowiono umorzyć 3,2 mln zł długu spółdzielni. W zamian za to „Bródno” zobligowało się, że nie będzie dochodziło odszkodowań w związku z nieprzydzieleniem lokali socjalnych za lata 2010–2018 (gmina powinna zapewnić eksmitowanej osobie lokal socjalny, ale dopóki tego nie zrobi, osoba ta nadal mieszka w zasobach spółdzielczych; wskutek tego powstaje szkoda po stronie spółdzielni, gdyż lokator najczęściej nie wnosi żadnych opłat). Jak wyliczono wartość szkody na akurat 3,2 mln zł – w zasadzie nie wiadomo. Strony umowy po prostu umówiły się, że to będzie odpowiednia kwota. Zgodnie z procedurą porozumienie musiało być jeszcze zatwierdzone przez Radę Warszawy. To wymóg dla umów, wskutek których dochodzi do istotnego uszczuplenia w miejskim majątku. Szkopuł w tym, że umowy nie zatwierdzono do dziś. A nowy zarząd Targówka poinformował nas, że będzie dążył do rozwiązania porozumienia.