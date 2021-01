„Jednak powyższa okoliczność została uwzględniona przy określaniu momentu, w którym minął skazanemu G. C. – przedłużony na podstawie stosownych przepisów właśnie z powodu epidemii – termin do uruchomienia postępowania okołokasacyjnego, ustalony na dzień 15 czerwca 2020 r. Zatem, orzekając w kwestii zachowania terminu do wniesienia kasacji, uwzględniono rozwiązanie ustawowe chroniące interesy skazanych” – skonkludował SN.