Pismo napisał wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Radwański skierował prywatny akt oskarżenia przeciwko Mazurowi oraz przeciwko Bodnarowi. Senacka komisja regulaminowa, etyki i spraw senatorskich zarekomendowała Senatowi odrzucenie tego wniosku i tak też na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym zagłosowali senatorowie.

Sędzia pozywa. Senat nie zgadza się na pociągnięcie do odpowiedzialności

Senator Jacek Trela, sprawozdawca komisji regulaminowej, etyki i spraw senatorskich powiedział, że opinia wydana przez Mazura jest zawarta w piśmie urzędowym w ramach urzędowej procedury odwołania. Trela zwrócił uwagę, że z utrwalonego orzecznictwa SN wynika, że kiedy się kogoś odwołuje, należy przedstawić argumenty. „Nie mogą one być ukrywane i muszą być zaprezentowane w piśmie. Siłą rzeczy są to argumenty negatywne, bo nie odwołuje się osoby, o której ma się dobrą opinię” – dodał.

Wskazał również, że autorem pisma nie był Adam Bodnar, a Dariusz Mazur. Tłumaczył też, że w czasie, kiedy Adam Bodnar był ministrem sprawiedliwości, w zakresie jego kompetencji były odwołania prezesów na poziomie sądów okręgowych i apelacyjnych, a w kompetencjach wiceministra Mazura – odwołania prezesów na poziomie sądów rejonowych.

Zdaniem Treli, Radwański doskonale o tym wie, ponieważ w akcie oskarżenia pisze, że „osoba upoważniona (Mazur) działa co prawda w imieniu ministerstwa, ale sama tworzy zawarte w piśmie treści”. Akt oskarżenia został też skierowany przeciwko Mazurowi.

Sędzia Radwański pozywa o zniesławienie. Przedstawiamy okoliczności sprawy

Bodnar podzielił się z DGP okolicznościami sprawy. Sędzia Radwański został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Brzozowie 18 lipca 2023 r., na cztery lata, na mocy postanowienia wydanego przez ówczesną wiceminister sprawiedliwości Katarzynę Frydrych. Procedurę odwołania Radwańskiego z funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Brzozowie zainicjował 19 czerwca 2024 r. pismem wiceminister Mazur.

Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 27 Prawa o ustroju sądów powszechnych Dariusz Mazur wskazał przesłanki przemawiające za odwołaniem D. Radwańskiego. Jednocześnie D. Radwański został zawieszony w pełnieniu funkcji prezesa sądu.

Wśród przesłanek odwołania D. Mazur wskazał podpisanie przez D. Radwańskiego listy poparcia dla Grzegorza Furmankiewicza jako kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej przepisami przyjętymi po 2017 r. Zdaniem m.in. Mazura: „Daniel Radwański, udzielając poparcia sędziemu Grzegorzowi Furmankiewiczowi, ubiegającemu się o stanowisko w nieprawidłowo ukształtowanej KRS, jednoznacznie okazał swoje poparcie dla idei upolitycznienia procedury powoływania sędziów oraz przyczynił się do demontażu obowiązującego porządku konstytucyjnego i podważenia podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa”.

1 lipca 2024 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie, na którym głosowano za odwołaniem Radwańskiego. Podczas posiedzenia Kolegium odniosło się do treści pisma D. Mazura o zamiarze odwołania. Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego 3 osoby były „za” odwołaniem, a 3 – „przeciw”. W tej sytuacji o wyniku zadecydował głos przewodniczącego, który głosował „za” odwołaniem. W związku z tym Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie wyraziło formalnie zgodę na odwołanie.

4 lipca 2024 sędzia Dariusz Mazur, jako wiceminister sprawiedliwości, odwołał Radwańskiego z pełnionej funkcji. Radwański w piśmie z 5 lipca 2024 r. zgłosił wątpliwości dotyczące trybu przeprowadzenia głosowania, a zwłaszcza jego tajności (w tym ujawnienie głosu przewodniczącego). Jednakże pismem z 25 lipca 2024 r. Dariusz Mazur nie podzielił tych zastrzeżeń i nie zgodził się na uchylenie decyzji o odwołaniu D. Radwańskiego.