Czym jest pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo notarialne to pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że oświadczenie woli mocodawcy jest składane przed notariuszem, który sporządza akt notarialny i czuwa nad prawidłowością czynności.

Zgodnie z zasadą wynikającą z Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo powinno być udzielone w takiej samej formie, jaka jest wymagana dla czynności prawnej, której ma dotyczyć.

Kiedy wymagane jest pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo notarialne jest wymagane w szczególności wtedy, gdy pełnomocnik ma dokonać czynności, dla których ustawa przewiduje formę aktu notarialnego.

Do najczęstszych przypadków należą:

sprzedaż nieruchomości,

darowizna nieruchomości,

ustanowienie hipoteki,

ustanowienie służebności,

zniesienie współwłasności nieruchomości,

zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej,

zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W takich sytuacjach pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie pisemnej byłoby niewystarczające i nie wywołałoby skutków prawnych.

Kiedy pełnomocnictwo notarialne nie jest konieczne?

Forma aktu notarialnego nie jest wymagana, jeżeli:

czynność, której ma dokonać pełnomocnik, nie wymaga szczególnej formy,

przepisy szczególne nie przewidują obowiązku sporządzenia aktu notarialnego,

pełnomocnictwo służy wyłącznie do czynności faktycznych lub prostych czynności prawnych.

W takich przypadkach wystarczająca może być forma pisemna, a niekiedy nawet forma dokumentowa.

Ile kosztuje pełnomocnictwo notarialne w 2026 roku?

Koszt pełnomocnictwa notarialnego składa się z:

taksy notarialnej (wynagrodzenia notariusza),

(wynagrodzenia notariusza), podatku VAT (23%),

(23%), ewentualnych opłat dodatkowych (np. wypisy aktu notarialnego).

Wysokość taksy notarialnej jest regulowana przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1566).

Tabela: opłaty notarialne za pełnomocnictwo (2026)

Rodzaj pełnomocnictwa Taksa notarialna VAT 23% Łączny koszt Pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30 zł 6,90 zł 36,90 zł Pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności 100 zł 23 zł 123 zł Każdy kolejny wypis aktu 6 zł / stronę 1,38 zł 7,38 zł / stronę

Podane kwoty dotyczą stawek wynikających z obowiązujących przepisów i nie uwzględniają ewentualnych zmian legislacyjnych, które mogą zostać wprowadzone w 2026 roku.

Czy w 2026 roku zmieniają się opłaty notarialne?

Na dzień sporządzania niniejszego opracowania brak jest przepisów wprowadzających nowe stawki taksy notarialnej na 2026 rok. Oznacza to, że co do zasady obowiązują dotychczasowe stawki, o ile ustawodawca nie zdecyduje się na ich zmianę.

Wzory pełnomocnictw notarialnych

W praktyce treść pełnomocnictwa notarialnego przygotowuje notariusz, który odpowiada za prawidłowe sporządzenie aktu notarialnego oraz dostosowanie zakresu umocowania do planowanej czynności prawnej.

Aby możliwe było sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego, konieczne jest przekazanie notariuszowi w szczególności:

danych mocodawcy (imię i nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres, seria i numer dowodu osobistego),

(imię i nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres, seria i numer dowodu osobistego), danych pełnomocnika (imię i nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL),

(imię i nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL), informacji, czego ma dotyczyć pełnomocnictwo (np. sprzedaż nieruchomości, ustanowienie hipoteki).

(np. sprzedaż nieruchomości, ustanowienie hipoteki). określenia zakresu umocowania, czyli czynności, do których pełnomocnik ma być uprawniony.

Wygaśnięcie i odwołanie pełnomocnictwa notarialnego

Pełnomocnictwo notarialne nie ma co do zasady charakteru bezterminowego. Wygasa ono m.in. z chwilą:

wykonania czynności, do której zostało udzielone,

śmierci mocodawcy albo pełnomocnika,

utraty zdolności do czynności prawnych przez jedną ze stron - o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Niezależnie od powyższego, pełnomocnictwo może zostać w każdym czasie odwołane przez mocodawcę.

Podsumowanie

Pełnomocnictwo notarialne jest wymagane zawsze wtedy, gdy czynność prawna, której ma dokonać pełnomocnik, wymaga formy aktu notarialnego. Koszt takiego pełnomocnictwa w 2026 roku jest regulowany przepisami o taksie notarialnej i - co do zasady - pozostaje na dotychczasowym poziomie, chyba że ustawodawca zdecyduje się na zmianę stawek.

FAQ - pełnomocnictwo notarialne

1. Kiedy wymagane jest pełnomocnictwo notarialne?

Wtedy, gdy pełnomocnik ma dokonać czynności wymagającej formy aktu notarialnego.

2. Ile kosztuje pełnomocnictwo notarialne w 2026 roku?

Taksa notarialna wynosi co do zasady 30 zł albo 100 zł, powiększona o VAT.

3. Czy pełnomocnictwo notarialne można odwołać?

Tak, co do zasady może być odwołane w każdym czasie.

4. Czy jedno pełnomocnictwo notarialne może obejmować kilka czynności?

Tak, o ile zakres umocowania został jednoznacznie określony w akcie notarialnym.

