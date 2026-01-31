- Czym jest poświadczenie dziedziczenia?
- Poświadczenie dziedziczenia u notariusza
- Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd
- Tabela: różnice między sądem a notariuszem
- Kiedy wybrać notariusza, a kiedy sąd?
- Podsumowanie
- FAQ - poświadczenie dziedziczenia
- Źródła informacji
Poniżej przedstawiono różnice pomiędzy sądem a notariuszem, sytuacje, w których można skorzystać z poświadczenia notarialnego, oraz przypadki, gdy jedyną drogą pozostaje postępowanie sądowe.
Czym jest poświadczenie dziedziczenia?
Poświadczenie dziedziczenia to dokument, który potwierdza krąg spadkobierców oraz wysokość przysługujących im udziałów w spadku. Ma on takie same skutki prawne jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Poświadczenie dziedziczenia może zostać sporządzone:
- przez sąd - w drodze postępowania nieprocesowego,
- przez notariusza - w formie aktu poświadczenia dziedziczenia.
Poświadczenie dziedziczenia u notariusza
Notarialne poświadczenie dziedziczenia jest rozwiązaniem szybszym i mniej sformalizowanym niż postępowanie sądowe, jednak możliwym wyłącznie po spełnieniu określonych warunków.
Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia konieczne jest m.in.:
- stawiennictwo wszystkich spadkobierców osobiście,
- brak sporu co do kręgu spadkobierców oraz treści ewentualnego testamentu,
- brak wcześniejszego prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie spadku po danym spadkodawcy.
Notariusz sporządza protokół dziedziczenia, przyjmuje oświadczenia spadkobierców, a następnie sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który jest rejestrowany w Rejestrze Spadkowym.
Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd
Postępowanie sądowe jest konieczne w sytuacjach, w których:
- pomiędzy spadkobiercami istnieje spór,
- nie ma możliwości stawienia się wszystkich spadkobierców u notariusza,
- zachodzą wątpliwości co do ważności ewentualnego testamentu,
- sprawa dotyczy szczególnie skomplikowanego stanu faktycznego.
Postępowanie sądowe kończy się wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, które po uprawomocnieniu ma takie same skutki jak akt poświadczenia dziedziczenia.
Tabela: różnice między sądem a notariuszem
|Kryterium
|Notariusz
|Sąd
|Czas trwania
|Zazwyczaj jeden dzień
|Od kilku miesięcy do dłużej
|Obecność spadkobierców
|Wszyscy spadkobiercy obowiązkowo
|Nie zawsze konieczna
|Spór między spadkobiercami
|Niedopuszczalny
|Dopuszczalny
|Koszty
|Taksa notarialna + VAT + opłaty rejestrowe
|Opłata sądowa
|Skutek prawny
|Taki sam jak orzeczenie sądu
|Taki sam jak akt poświadczenia dziedziczenia
Kiedy wybrać notariusza, a kiedy sąd?
Notariusz będzie właściwym wyborem, gdy:
- spadkobiercy są zgodni co do dziedziczenia,
- zależy im na szybkim uzyskaniu dokumentu,
- sprawa nie budzi wątpliwości prawnych.
Sąd jest konieczny, gdy:
- występuje konflikt między spadkobiercami,
- nie można ustalić wszystkich spadkobierców,
- konieczne jest rozstrzygnięcie kwestii spornych.
Podsumowanie
Poświadczenie dziedziczenia u notariusza jest rozwiązaniem szybkim i wygodnym, ale dostępnym tylko w sprawach niespornych. W razie braku zgody między spadkobiercami lub wystąpienia wątpliwości prawnych, jedyną drogą pozostaje postępowanie sądowe. Oba tryby prowadzą jednak do tego samego skutku prawnego - potwierdzenia nabycia spadku.
FAQ - poświadczenie dziedziczenia
Czy poświadczenie dziedziczenia u notariusza zastępuje postanowienie sądu?
Tak. Akt poświadczenia dziedziczenia ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie sądu.
Czy każdy spadek można potwierdzić u notariusza?
Nie. Notarialne poświadczenie dziedziczenia jest możliwe wyłącznie w sprawach niespornych.
Czy notariusz może sporządzić poświadczenie dziedziczenia przy testamencie?
Tak, o ile nie ma wątpliwości co do ważności testamentu i jego treści.
Czy poświadczenie dziedziczenia jest droższe niż sąd?
Koszty zależą od konkretnej sprawy.
Czy można później zakwestionować poświadczenie dziedziczenia?
Tak, w określonych przypadkach możliwe jest jego uchylenie w postępowaniu sądowym.
Źródła informacji
- Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1001)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071)
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1568)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję