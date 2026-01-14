Nowy prezes Krajowej Rady Komorniczej jest komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie. Przez trzy kadencje pracował w Radzie Izby Komorniczej w Łodzi, był jej wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym. Pełnił także funkcję członka Komisji Dyscyplinarnej.

Zasady wyborów

Prezesa Krajowej Rady Komorniczej wybiera Krajowy Zjazd Komorników Sądowych, będący najwyższą władzą samorządu komorniczego. Wybór dokonywany jest spośród członków Krajowej Rady Komorniczej w drodze tajnego głosowania na czteroletnią kadencję. Wcześniej, podczas walnych zgromadzeń izb komorniczych, wybierani są członkowie Krajowej Rady, a dopiero spośród nich wyłaniany jest jej prezes.

Kandydatem na prezesa może być wyłącznie czynny komornik sądowy będący członkiem Krajowej Rady Komorniczej. W takim samym trybie, czyli w głosowaniu tajnym spośród członków Rady, wybierany jest również wiceprezes.

Jakie wyzwania czekają nowego prezesa

Nowy prezes KRK stanie przed szeregiem wyzwań. Coraz mniej osób chce pracować w zawodzie komornika. Koszty prowadzenia kancelarii komorniczych systematycznie rosną, natomiast opłaty egzekucyjne od sześciu lat pozostają bez zmian, czyli od momentu wejścia w życie ustawy o komornikach sądowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1458).

Najtrudniejszą sytuację mają młodzi komornicy, którzy dopiero otworzyli kancelarie. Dysponują niewielką liczbą spraw, a co za tym idzie, skromnymi przychodami. Starając się ograniczyć koszty, rezygnują z zatrudniania pracowników i wykonują wszystkie czynności samodzielnie, m.in. rejestrują sprawy oraz doręczają pisma. Starsze kancelarie, mimo prowadzenia większej liczby postępowań, również często zmagają się z problemem rentowności.

Podwyżka opłat egzekucyjnych

Środowisko komornicze od dawna zabiega o waloryzację opłat. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zmianami w zakresie wynagradzania komorników oraz kosztów prowadzenia egzekucji, w tym nad ewentualnym podwyższeniem opłat egzekucyjnych. Rozważane jest również wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających rozproszenie spraw pomiędzy poszczególne rewiry, co miałoby ukrócić działalność tzw. hurtowni komorniczych.