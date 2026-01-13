W sprawie chodziło o udostępnienie w miejskim zakładzie komunikacji usługi wywieszenia banerów antyreferendalnych. Wnioskujący żądał m.in. udostępnienia danych osobowych lub nazw podmiotów zamawiających taką usługę w spółce.

MZK poinformował wnioskodawcę, że nie wszystkie informacje, które chce uzyskać, mają charakter informacji publicznej. Wśród nich, zdaniem spółki, znalazły się imiona i nazwiska osoby, na której zlecenie wynajęto powierzchnie reklamowe.

Dostęp do informacji publicznej. Czy można złożyć skargę na bezczynność organu, jeśli udzielił on informacji?

W związku z powyższym wnioskujący złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu skargę na bezczynność prezesa MZK. Została ona jednak odrzucona. Jak zauważył sąd, zasadniczym celem skargi na bezczynność organu administracji publicznej jest doprowadzenie do usunięcia stanu bezczynności. Tymczasem spółka udzieliła tych informacji, które mieściły się w katalogu informacji publicznych. Zdaniem sądu nie można bowiem mówić o bezczynności organu, gdy organ ten uprzednio, uwzględniając wniosek, udostępni informację publiczną w formie czynności materialno-technicznej albo udzieli odpowiedzi, że nie ma żądanej informacji publicznej.

Sprawa trafia do NSA

Rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone, a NSA uznał, że zasługuje ono na uwzględnienie. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie, sąd przypomniał, że udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze czynności materialno-technicznej w terminie określonym w ustawie. Inną formą realizacji wniosku o udostępnienie jest decyzja o odmowie udostępnienia informacji albo decyzja o umorzeniu postępowania. Jedynie w przypadkach, gdy wnioskowana informacja nie ma waloru informacji publicznej bądź nie znajduje się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego czy też jej udostępnienie regulują przepisy szczególne, załatwienie sprawy może nastąpić poprzez pisemne poinformowanie wnioskodawcy o przyczynach uzasadniających nieudostępnienie informacji. A to oznacza, że w sytuacji gdy podmiot obowiązany udzieli wnioskodawcy odpowiedzi na jego wniosek w drodze czynności materialno-technicznej bądź w drodze pisma informującego, wnioskodawca może zakwestionować przedstawione mu stanowisko w drodze skargi na bezczynność. ©℗

