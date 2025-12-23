O przyjęciu projektów przez rząd poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Głównym założeniem projektu o KRS jest wybór 15 sędziów-członków KRS w bezpośrednich, tajnych wyborach organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. W głosowaniu mają wziąć udział czynni sędziowie SN, sądów powszechnych, sądów wojskowych i sądów administracyjnych.
Rozdział mandatów jest z góry ustalony i ma odzwierciedlać liczbę sędziów w poszczególnych okręgach (od 1 sędziego Sądu Najwyższego po 6 sędziów sądów rejonowych), a kandydatury może zgłaszać grupa 100 sędziów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Krajowa Rada Notarialna. Wymogiem jest co najmniej 10-letni staż sędziowski, obejmujący co najmniej pięć lat w sądzie, w którym sędzia aktualnie orzeka.
Projekt ustawy praworządnościowej reguluje natomiast skutki uchwał KRS z lat 2018–2025, dzieląc sędziów na trzy grupy w zależności od okoliczności powołania, które roboczo nazwano „zieloną”, „żołtą” i „czerwoną”. Jedynie status tej pierwszej (obejmującej ok. 1,1 tys. osób), czyli osób bezpośrednio po KSSiP, byłych referendarzy oraz asystentów, ma być niekwestionowany.
„Grupa żółta”, obejmująca ok. 1,2 tys. osób, to sędziowie awansowani przy udziale KRS w nowym składzie. Zgodnie z projektem mają oni zostać w obecnym sądzie na dwuletnią delegację, w trakcie której będą mogli przystąpić ponownie do konkursu na zajmowane przez siebie stanowisko. Z kolei „grupa czerwona” (ok. 400 osób) obejmuje sędziów pochodzących z innych zawodów prawniczych, którzy mieliby zostać referendarzami.
Naprawa KRS według projektów ministra Żurka. Rząd przyspiesza prace
Zarówno projekt zmian w KRS, jak i projekt tzw. ustawy praworządnościowej były już na ostatniej legislacyjnej prostej, jednak – zgodnie z tym, co mówił w wywiadzie z DGP wiceszef MS Dariusz Mazur – pod obrady rządu miały trafić w styczniu. W poniedziałek szef resortu Waldemar Żurek nieoczekiwanie poinformował, że rząd zajmie się nimi jeszcze 23 grudnia.
- Dla wymiaru sprawiedliwości, dla polskich obywateli to naprawdę dobry dzień - powiedział minister Żurek, informując o przyjęciu projektów przez rząd.
