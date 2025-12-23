O przyjęciu projektów przez rząd poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Głównym założeniem projektu o KRS jest wybór 15 sędziów-członków KRS w bezpośrednich, tajnych wyborach organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. W głosowaniu mają wziąć udział czynni sędziowie SN, sądów powszechnych, sądów wojskowych i sądów administracyjnych.

Rozdział mandatów jest z góry ustalony i ma odzwierciedlać liczbę sędziów w poszczególnych okręgach (od 1 sędziego Sądu Najwyższego po 6 sędziów sądów rejonowych), a kandydatury może zgłaszać grupa 100 sędziów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Krajowa Rada Notarialna. Wymogiem jest co najmniej 10-letni staż sędziowski, obejmujący co najmniej pięć lat w sądzie, w którym sędzia aktualnie orzeka.