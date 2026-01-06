Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

GOZ to model gospodarczy zakładający maksymalne wydłużenie życia produktów, ponowne wykorzystanie surowców oraz minimalizację ilości odpadów. Opiera się na zasadach:

reduce (ograniczaj) - zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów i zbędnych produktów;

reuse (użyj ponownie) - tworzenie warunków do ponownego wykorzystania produktów i opakowań;

recycle (recykling) - odzyskiwanie surowców, które mogą ponownie trafić do obiegu;

responsibility (odpowiedzialność) - współpraca administracji, biznesu i mieszkańców.

W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu liniowego „weź–wyprodukuj–wyrzuć”, GOZ zakłada cyrkulację zasobów oraz ograniczenie obciążenia środowiska.

Ustawa kaucyjna a gospodarka cyrkularna

Ustawa kaucyjna ma wspierać realizację celów GOZ poprzez:

zmniejszenie liczby odpadów trafiających do strumienia komunalnego,

zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki opakowań po napojach,

poprawę jakości surowców kierowanych do recyklingu,

motywację mieszkańców do zwrotu opakowań poprzez system kaucji.

System kaucyjny obejmuje m.in. plastikowe butelki jednorazowego użytku do 3 l, puszki metalowe do 1 l oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 l. Dla samorządów oznacza to nowe obowiązki, ale także potencjalne korzyści finansowe i operacyjne.

Rola samorządów w GOZ i systemie kaucyjnym

Samorządy pełnią centralną rolę w realizacji celów GOZ, ponieważ to na ich barkach spoczywa organizacja lokalnego systemu gospodarowania odpadami. W 2026 roku ich znaczenie wzrośnie jeszcze bardziej - będzie to pierwszy pełny rok funkcjonowania systemu kaucyjnego, uruchomionego w 2025 roku.

Do kluczowych obowiązków samorządów należą:

opracowanie lokalnych strategii GOZ - obejmujących analizę przepływu odpadów, określanie poziomów recyklingu i planów inwestycyjnych,

koordynacja i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów - w tym monitorowanie jakości surowców kierowanych do recyklingu,

współpraca z operatorami systemu kaucyjnego - zwłaszcza w zakresie przepływu opakowań i raportowania danych,

prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych - skierowanych do mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji publicznych,

- skierowanych do mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji publicznych, zapewnienie infrastruktury cyrkularnej - takiej jak punkty napraw, centra ponownego użycia czy lokalne kompostownie.

Eksperci wskazują, że jednym z największych wyzwań jest brak jednolitej strategii państwa dotyczącej GOZ. Utrudnia to samorządom podejmowanie długofalowych decyzji inwestycyjnych, m.in. w zakresie budowy instalacji recyklingu, modernizacji PSZOK-ów czy rozwoju systemów bioodpadów. Dodatkową trudność stanowi napięcie pomiędzy ideą cyrkularności a rozbudową spalarni odpadów komunalnych, które zmniejszają dostępność surowców do recyklingu.

Główne wyzwania dla samorządów w 2026 roku

1. Dostosowanie systemów zbiórki do GOZ

Samorządy muszą nie tylko zapewnić skuteczną segregację odpadów u źródła, ale także dostosować częstotliwość odbioru, systemy oznaczeń i infrastrukturę PSZOK-ów do zwiększonego strumienia surowców, np. szkła i plastiku wysokiej jakości. W 2026 roku szczególnie istotne będzie poprawienie jakości selektywnej zbiórki, aby spełnić unijne wymagania recyklingowe.

2. Współpraca z operatorami systemu kaucyjnego

Wejście w życie systemu kaucyjnego oznacza znaczące zmiany w przepływie opakowań i danych raportowych. Samorządy będą musiały aktualizować lokalne plany gospodarki odpadami, analizować spadek ilości odpadów opakowaniowych w strumieniu komunalnym oraz integrować dane pochodzące od operatorów systemu.

3. Edukacja mieszkańców i przedsiębiorców

Skuteczna realizacja GOZ wymaga szerokiej edukacji – od zasad zwrotu opakowań kaucyjnych, przez poprawne sortowanie odpadów, aż po promowanie napraw i ponownego użycia. Samorządy będą musiały prowadzić intensywne kampanie informacyjne oraz wspierać lokalne inicjatywy cyrkularne.

4. Inwestycje w infrastrukturę cyrkularną

W 2026 roku dla wielu samorządów jednym z kluczowych wyzwań będzie rozwój infrastruktury umożliwiającej ponowne wykorzystanie zasobów: punktów napraw, centrów ponownego użycia, lokalnych kompostowni czy instalacji do recyklingu bioodpadów. Samorządy będą też potrzebować środków na modernizację PSZOK-ów i dostosowanie ich do nowych strumieni surowców.

Tabela: GOZ - główne zasady, korzyści i przykłady zastosowań

Element GOZ Opis Przykłady zastosowań Reduce ograniczenie ilości produkowanych odpadów rezygnacja z jednorazowych opakowań w instytucjach publicznych Reuse ponowne użycie produktów lub opakowań punkty ponownego użycia, biblioteki rzeczy Recycle odzysk surowców wysokiej jakości selektywna zbiórka szkła, papieru, tworzyw sztucznych Responsibility współodpowiedzialność mieszkańców i biznesu edukacja ekologiczna, CSR lokalnych przedsiębiorstw

Jak GOZ wpływa na mieszkańców i lokalny biznes?

Większy dostęp do punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Obniżenie kosztów systemu gospodarki odpadami w dłuższej perspektywie.

Rozwój lokalnych inicjatyw naprawczych i ponownego użycia.

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie opakowań.

Podsumowanie

W 2026 roku samorządy będą odgrywać kluczową rolę w realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie w świetle wdrażania ustawy kaucyjnej. Aby osiągnąć cele GOZ, konieczne jest wzmocnienie współpracy z mieszkańcami, biznesem i operatorami systemu kaucyjnego, a także rozwój lokalnej infrastruktury cyrkularnej.

FAQ

Na jakich zasadach opiera się gospodarka o obiegu zamkniętym?

GOZ opiera się na ograniczaniu odpadów, ponownym użyciu produktów, recyklingu surowców i odpowiedzialności wszystkich uczestników rynku.

Jaką rolę pełnią samorządy w GOZ?

Samorządy odpowiadają za lokalne systemy gospodarki odpadami, edukację mieszkańców oraz monitorowanie poziomów recyklingu.

Czy ustawa kaucyjna wspiera GOZ?

Tak - poprawia jakość surowców, zwiększa poziomy recyklingu i ogranicza ilość odpadów komunalnych.

Czy spalarnie odpadów są zgodne z GOZ?

W wielu przypadkach są postrzegane jako sprzeczne z GOZ, ponieważ zamiast odzysku surowców prowadzą do ich trwałej utraty.

Jakie korzyści daje GOZ mieszkańcom?

Niższe koszty systemu odpadów w przyszłości, czystsze środowisko oraz dostęp do infrastruktury ponownego użycia i recyklingu.

