Jak to zapowiadał na łamach DGP Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości, do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów został wpisany projekt zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych. Jego głównym celem jest umożliwienie sędziom, którzy ukończą 65. rok życia, dalszego orzekania maksymalnie do 70. roku życia bez konieczności ubiegania się o zgodę Krajowej Rady Sądownictwa. Przy okazji resort postanowił dokonać zmian w zasadach delegowania sędziów do czynności pozaorzeczniczych.

Zgodnie z projektem sędzia będzie pozostawał w czynnej służbie, jeśli nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia oświadczy ministrowi sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia. W takim przypadku pozostawanie w czynnej służbie do 70. roku życia. Minister nie będzie miał w tej kwestii żadnych władczych uprawnień.

Projekt przewiduje, że sędzia po 65. roku życia, który podejmie decyzję o zamiarze dalszego pełnienia służby, będzie mógł złożyć oświadczenie o zmianie udziału w przydziale spraw w wymiarze zmniejszonym o nie mniej niż 25 i nie więcej niż 75 proc. Sędziowie tacy będą uzyskiwać wynagrodzenie oraz jednocześnie pobierać uposażenie przysługujące w stanie spoczynku, oba świadczenia w części, proporcjonalnie do relacji ustalonego wymiaru udziału w przydziale spraw do pełnego obciążenia sędziego.

Delegacje sędziów do czynności pozaorzeczniczych

Jeśli zaś chodzi o zmiany w zakresie delegacji sędziów do czynności pozaorzeczniczych, to resort proponuje, aby okres takiej delegacji był ograniczony maksymalnie do czterech lat z obowiązkiem powrotu do orzekania przed ewentualnym kolejnym delegowaniem na czas równy okresowi dotychczasowej delegacji. „Wieloletnie delegacje do Ministerstwa Sprawiedliwości i innych podległych Ministrowi instytucji nie powinny bowiem służyć łagodzeniu niedoborów kadrowych, lecz powinny stanowić dodatkowe wsparcie merytoryczne w sytuacjach, w których jest to niezbędne dla zrealizowania określonych zadań, bez uszczerbku (lub z możliwie minimalnym uszczerbkiem) dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz sprawności rozpoznawania spraw w sądach” – tłumaczą projektodawcy. Ich zdaniem ograniczenie czasowe delegowań zapewni także, że delegowana kadra orzecznicza nie zatraci kontaktu z podstawowym obowiązkiem, jakim jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.

Resort chce również wprowadzenia przepisów, które umożliwiałyby powierzenie pełnienia czynności administracyjnych w MS także sędziom, którzy pozostają w stanie spoczynku. Jak podkreślają autorzy projektu, z jednej strony pozwoli to wykorzystać doświadczenie sędziów, którzy odeszli już z czynnej służby, z drugiej – umożliwi im aktywność zawodową inną niż orzecznicza. ©℗