Potwierdziły się doniesienia DGP. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad małą nowelą ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 217 ze zm.), która będzie dawać sędziom i prokuratorom prawo do trzeciego podejścia do egzaminu. Informacja na ten temat pojawiła się właśnie w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. W DGP informowaliśmy o tym w artykule z 15 października pt. „Egzamin sędziowski po nowemu. Liczba prób wzrośnie do trzech od 2026 roku”.

Obecnie przepisy pozwalają aplikantom podejść do egzaminu tylko dwa razy. Dwukrotne niezdanie zamyka drogę do ukończenia aplikacji. Zdaniem resortu sprawiedliwości, dotychczasowe regulacje nie uwzględniają różnych sytuacji życiowych aplikantów, które mogą utrudnić przygotowanie się do egzaminu. Od dawna postulaty zniesienia limitu w tym zakresie zgłasza Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP „Votum”. Pojawiła się również petycja w tej sprawie. Jej autor twierdzi, że nie istnieją żadne racjonalne przesłanki, które uzasadniałyby odmienne traktowanie aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, aniżeli aplikantów innych zawodów prawniczych. Jak bowiem podkreśla, w przypadku egzaminów zawodowych innych korporacji prawniczych nie obowiązują żadne limity liczby podejść.

Nie każdy z dodatkowym terminem

Z informacji zamieszczonej w wykazie wynika, że aplikant, który nie zda egzaminu po raz pierwszy, będzie mógł przystąpić do niego ponownie w kolejnym terminie, razem z rocznikiem następnym. Osoby, które dwukrotnie nie zdadzą egzaminu, będą mogły spróbować swoich sił po raz trzeci, ale tylko w ciągu 60 miesięcy od ukończenia aplikacji.

Nie będzie natomiast trzeciego podejścia dla aplikantów, którzy nie przystąpili do egzaminu w wyznaczonym terminie i nie mieli zgody na późniejszy termin lub przerwali egzamin bez usprawiedliwienia.

Projekt daje też szansę tym osobom, które już teraz mają za sobą dwie nieudane próby podejścia do egzaminu.Przewiduje się, że będą one mogły ponownie spróbować swoich sił w jednym z terminów wyznaczonych w ciągu 60 miesięcy od wejścia w życie noweli. Zasada ta nie obejmie jednak osób, które wcześniej korzystały z uprawnień przysługujących referendarzom sądowym, asystentom sędziów lub asystentom prokuratorów.

Resort chce jak najszybciej zakończyć prace legislacyjne nad omawianym projektem, aby osoby, które dwukrotnie nie zdały egzaminu, mogły przystąpić do niego po raz trzeci w terminie planowanym na luty 2026 r.

Z danych MS wynika, że do części pisemnej egzaminu sędziowskiego w 2025 r. przystąpiło 258 chętnych, a do części ustnej zostało dopuszczonych 211. Ostatecznie egzamin ten zdało 176 osób.

Etap legislacyjny

Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów