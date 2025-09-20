Odpowiedzialne za mieszkalnictwo Ministerstwo Finansów i Gospodarki opublikowało na stronie Rządowego Centrum Legislacji założenia do projektu zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Nie będzie już dziedziczenia mieszkań komunalnych. W przypadku śmierci najemcy lokalu wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego umowa najmu będzie wygasać.

Dziedziczenie mieszkania komunalnego będzie niemożliwe

„Małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci, będą mieli roszczenie o zawarcie umowy najmu wskazanego lokalu” – czytamy w projekcie. Jeśli będą chcieli zawrzeć umowę najmu z gminą, muszą ją o tym powiadomić, a ta, w ciągu sześciu miesięcy, przedstawi im nową umowę najmu.

Gdy okaże się, że ich dochody są wyższe niż uprawniające do mieszkania komunalnego, wówczas czeka ich podwyżka czynszu. Warunkiem zawarcia umowy jest też nieposiadanie mieszkania czy domu na terenie gminy i w jej najbliższej okolicy.

Będą sprawdzać, ile zarabia mieszkaniec

Projekt przewiduje też obowiązkową weryfikację dochodów wszystkich najemców mieszkań komunalnych nie rzadziej niż co pięć lat. W trakcie prac nad projektem resort chciał, aby były to trzy lata. Dobrze zarabiający nie stracą prawa do mieszkania, ale będą musieli więcej za nie płacić.