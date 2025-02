Decyzją Komitetu Stałego 2,5 mld zł będzie przeznaczona na rozwój budownictwa komunalnego i społecznego, to powinno się przełożyć na 15 tysięcy mieszkań socjalnych i na wynajem – powiedział w czwartek minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

„Pierwsza ustawa, wdrażająca program wsparcia mieszkalnictwa, stanęła dzisiaj na Komitecie Stałym Radzie Ministrów. Decyzją Komitetu Stałego 2,5 mld zł będzie przeznaczona na rozwój budownictwa komunalnego i społecznego, to powinno się przełożyć na 15 tysięcy mieszkań socjalnych i na wynajem. Dopełnieniem tego programu będzie kolejna ustawa, która będzie dotyczyć wsparcia w zakupie domu czy mieszkania” – powiedział w czwartek w Polsat News minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

Minister był dopytywany o to, w jakim okresie miałoby powstać te 15 tys. mieszkań socjalnych i na wynajem.

„Te 15 tysięcy to w tym roku i to powinna być w kolejnych latach wartość rosnąca. Jeśli chodzi o wsparcie w zakupie domów, mieszkań, działek plus domów, to powinno być rocznie ok. 40 tys.” – dodał Paszyk.

Pytany o to, czy 15 tys. mieszkań komunalnych i na wynajem nie jest zbyt małą liczbą w stosunku do potrzeb, minister odrzekł: „Nic nie da to, że będziemy w nieskończoność zwiększać finansowanie mieszkalnictwa społecznego. Ono ma pewną wydolność, które jest związana z granicami wydolności podmiotów, które budują”.

Paszyk podkreślił, że nie wszystkie programy służące wsparciu w zakupie mieszkań prowadziły do wzrostu cen.

„Takie programy są od wielu lat a tylko przez jeden program – fatalnie przygotowany, nieprzemyślany, wdrożony przez naszych poprzedników – próbuje się rozciągnąć krytyczną ocenę na wszystkie. W latach 2010-2012 był program Mieszkanie dla Młodych – w jego ramach oddanych zostało 100 tys. mieszkań, nikt nie słyszał o wzroście cen” – powiedział.

Dodał, że przy pracy nad nowym programem wsparcia w zakupie mieszkania wzoruje się na tamtym programie. (PAP)