Przepisy prawa co prawda wskazują, kto ma zapobiegać zanieczyszczaniu ulic i placów błotem, śniegiem czy lodem oraz kto ma doglądać czystości przydrożnych chodników - gmina czy właściciele nieruchomości – to są jednak niuanse w zakresie obowiązków i odpowiedzialności jednych i drugich. Kto musi odśnieżać chodniki i usuwać błoto pośniegowe? Co grozi za zaniedbanie obowiązków? Kto odpowie za ewentualny wypadek na śliskiej nawierzchni?