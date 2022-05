Wiceminister Paweł Wdówik podczas konferencji prasowej przekazał, że z funduszu PFRON uruchomione zostaną trzy programy mieszkaniowe, na które zostanie przeznaczone 600 mln zł.

"Pierwszy i największy program wspomaganych społeczności mieszkaniowych to jest coś, o co bardzo zabiegały rodziny osób z największymi niepełnosprawnościami" – powiedział Wdówik.

Wyjaśnił, że w jego ramach tworzone będą "małe, kameralne miejsca gwarantujące możliwość zamieszkania", jednak nie będą miały one formy dotychczasowych domów pomocy społecznej, ale postać wspomaganych mieszkań.

Wiceminister wskazał, że "społeczności, zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji, będą liczyły maksymalnie 12 mieszkańców podzielonych na zespoły mieszkalne nie większe niż 6 osób".

Drugi program, na który przeznaczone zostało 150 mln zł, jest skierowany do absolwentów. "Osoba z niepełnosprawnością musi mieć ukończone 18 lat i być zdolna do podejmowania czynności prawnych, żeby najpierw w ten program wejść, a później wynająć mieszkanie" – powiedział wiceminister.

Zaznaczył, że program ten ma charakter "degresywny". Ma on – jak dodał – motywować do aktywności na rynku pracy. "Przez pierwszy rok wynajmu mieszkania dofinansowanie będzie wynosiło 100 proc. kosztów wynajmu. Wtedy osoba niepełnosprawna będzie musiała być aktywna na rynku pracy, szukać miejsca pracy. W drugim roku dofinansowanie wyniesie 70 proc. kosztów. To jest rok na znalezienie pracy. W trzecim roku dofinansowujemy 40 proc. kosztów wynajmu mieszkania. To rodzaj przygotowania do samodzielnego zarządzania swoim budżetem" – przekazał Wdówik.

Poinformował, że trzeci program, również z budżetem 150 mln zł, ma pomóc osobom z niepełnosprawnością narządu ruchu "uwięzionych w mieszkaniach, budynkach z barierami architektonicznymi". "Tutaj można otrzymać dofinansowanie do równowartości 15 mkw. nowego mieszkania, które jest wolne od barier" – wyjaśnił.

Wiceminister podkreślił, że dzięki temu można sprzedać stare mieszkanie, kupić nowe lub zamienić te mieszkania z dofinansowaniem, by "zacząć aktywne życie nieograniczone barierami architektonicznymi".

Wiceminister wskazał, że wszystkie programy wpisują się w przyjętą przez rząd strategię na rzecz osób z niepełnosprawności na lata 2021-2030.

Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz podkreślił, że uruchomienie programów mieszkaniowych to ogromny krok w kierunku niezależnego życia dla osób z niepełnosprawnościami.

Poinformował, że zgłoszenia do programów będą przyjmowane od 10 czerwca. Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej PFRON.

Michałkiewicz przypomniał, że swoje 10-lecie obchodzi program "Aktywny samorząd", który cieszy się dużą popularnością. W ramach tego programu świadczonych jest kilkanaście różnych usług.

"W ramach tego programu oferujemy pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, pomoc w pokryciu kosztów opieki nad dzieckiem w przedszkolu lub żłobku. Ponad 36 tys. osób skorzystało z zakupu sprzętu elektronicznego. Prawie 26 tys. osób skorzystało z zakupu skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Ponad 6 tys. osób skorzystało z dostosowania samochodu do potrzeb osoby z niepełnosprawnością – wymienił.

Jak dodał, pomoc dotyczy też uzyskania prawa jazdy, szkoleń z obsługi sprzętu elektronicznego, zaopatrzenia protezy kończyn. "To są rzeczy bardzo istotne dla środowiska osób niepełnosprawnych" – podkreślił prezes PFRON.

Poinformowała, że w ciągu 10 lat z programu skorzystało 232 tys. osób z niepełnosprawnością.(PAP)

Autorki: Aleksandra Kiełczykowska, Karolina Kropiwiec