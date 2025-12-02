We wrześniu 2025 marka ISOVER, wraz z domem badawczym SW Research, przeprowadziła badanie dotyczące świadomości i postaw Polaków wobec rozwiązań i materiałów stosowanych w budownictwie oraz wykończeniach budynków1[1]. Pod lupę wzięto zarówno podejście do materiałów pozwalających na efektywne użytkowanie budynków, jak i świadomość dotyczącą ich składu oraz procesu produkcji. Uzyskane wyniki pokazują rozdźwięk pomiędzy rosnącą świadomością Polaków i chęciami, a podejmowanymi decyzjami zakupowymi.

Siedmiu na dziesięciu uczestników badania (72%) deklaruje, że zwraca uwagę na sposób w jaki są produkowane materiały budowlane, jednak tylko dla 19% badanych jest to kwestia kluczowa przy zakupie. Z kolei aż 81% osób biorących udział w badaniu w niewielkim stopniu lub wcale nie bierze w procesie zakupowym pod uwagę tego czy materiały budowalne pochodzą np. z recyklingu, czy posiadają certyfikaty środowiskowe albo produkowane są w sposób zrównoważony.

Polacy coraz bardziej zainteresowani certyfikatami i składami chemicznymi w budownictwie

Przeprowadzone badanie pokazuje też jak codzienne, małe decyzje dotyczące użytkowania budynku, mogą wpływać realnie na nasze oszczędności. W odpowiedziach respondenci najczęściej wskazywali na trzy kluczowe aspekty: gaszenie światła (33%), odpowiednie docieplenie budynku (30%) oraz oszczędne korzystanie z wody (28%). Przy czym w grupie 25-34 lat (czyli tej, która potencjalnie staje właśnie przed decyzją czy kupić mieszkanie lub budować dom) odpowiednie docieplenie budynku wskazało ponad 33% respondentów i jest to najwyższy wynik ze wszystkich grup wiekowych. Pokazuje to rosnącą świadomość pro ekologicznych postaw wśród młodego pokolenia. Młodzi ludzie widzą, że nie tylko codzienne drobne gesty, ale także to z czego składa się nasz dom, może służyć oszczędnościom oraz naszemu zdrowiu. Być może w dłuższej perspektywie daje to szansę na zmiany, które niosłyby ze sobą poprawę jakości powietrza w Polsce oraz rzeczywiste oszczędności dla rodzin. Co ciekawe aż 47% badanych podkreślało w swoich odpowiedziach również rolę dobrej izolacji budynku jako ważną także dla zdrowia jego mieszkańców.

Kwestie dotyczące wody czy światła wskazują na nasze dobre nawyki przynoszące oszczędności, dzięki codziennym drobnym decyzjom. Natomiast już docieplenie budynku i odpowiedni dobór materiałów do jego izolacji wymaga od konsumenta specjalistycznej wiedzy. Aby świadomie podejmować decyzje konsumenci powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji o produkcie, a także właściwości materiałów, takich jak np. przewodzenie ciepła, zabezpieczenie przeciwpożarowe, stopień wygłuszania dźwięków czy uzyskane certyfikacje. Informacje te powinny być udostępniane w języku polskim, w czytelny i jasny sposób, z podaniem konkretnych przykładów czy badań. Tymczasem aż 73% badanych wskazuje, że dane te są trudno dostępne. To wyraźny sygnał dla producentów materiałów budowlanych, by – poza oferowaniem produktów – wspierali konsumentów także merytorycznie.

„Obserwujemy coraz większe zmiany w oczekiwaniach rynku. Klienci indywidualni zaczynają zwracać uwagę na zdrowy mikroklimat w domu, bezpieczeństwo i sposób produkcji materiałów. Wykonawcy z kolei szukają rozwiązań, które będą łatwe w montażu, nie powodują podrażnień i zwiększają komfort ich pracy. Nasza nowa generacja wełny Isover Lanaé powstała właśnie po to, by odpowiedzieć na te potrzeby – oferując nie tylko produkty, ale i wiedzę, która wspiera świadome wybory. Dlatego transparentnie komunikujemy parametry, takie jak lambda, ale też pochodzenie składników, jak np. biopochodne spoiwo, pozyskiwane ze zbóż i cukrów. Uważamy, że większa wiedza konsumentów ma szansę pozytywnie wpływać na poprawę jakości produktów w branży, dzięki naciskowi, wynikającemu z ich oczekiwań. W zespole Isover realnie wierzymy, że prawdziwa zmiana jest w rękach klientów, poprzez ich codzienne wybory zakupowe.” – mówi Marlena Madej, Product Manager Isover.

Czas na innowacje i transparentność

Coraz większa świadomość klientów, wspierana edukacją w zakresie odpowiedzialnego budownictwa, będzie coraz mocniej przekładać się na wybory zakupowe Polaków. Klienci oczekują jasnych i rzetelnych komunikatów, powoływania się na badania, posiadania odpowiednich certyfikatów. To również realne korzyści dla producentów, oczekiwania te generują bowiem większe zapotrzebowanie na wprowadzanie nowych technologii i innowacji. W rezultacie w polskich domach mają szansę zagościć rozwiązania o wyższej jakości, wpływając tym samym na większy komfort życia Polaków.

Wełna mineralna ISOVER Lanae to nowa generacja produktów do izolacji z wełny szklanej. Dzięki połączeniu biopochodnego spoiwa (na bazie produktów roślinnych z przemysłu cukrowego i zbozowego) oraz szkła z recyklingu, poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach (certyfikat Indoor Air Quality Gold).

Isover Lanaé to nowa linia produktów z wełny szklanej – miękkich w dotyku, mniej pylących i bezzapachowych, które znacząco poprawiają komfort pracy podczas montażu. W skład nowej generacji wełny szklanej wchodzą: Isover Multimax 30 PRO z najniższą lambdą na rynku oraz Super – Mata Plus dostępna w grubościach: od 50 do 200mm. Oba produkty zachowują wszystkie zalety wełny szklanej Isover do zastosowań wewnętrznych – są łatwe w montażu, niepalne (klasa A1) oraz mają doskonałe właściwości akustyczne i termiczne.

[1]ISOVER, SW RESEARCH, Badanie znajomości i stosowania rozwiązań budowlanych ograniczających zużycie zasobów i przyjaznych środowisku, przeprowadzone 23-25.09.2025, grupa reprezentatywna n = 1046, metodą CAWI