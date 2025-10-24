Do tej pory najlepszy pod kątem wydatków w Polsce był rok 2019 r., czyli ostatni przed pandemią COVID. Wówczas cudzoziemcy zostawili u nas 45,3 mld zł. Z kolei w 2023 r. wartość ta wyniosła 44,3 mld zł, co oznacza, że w ciągu roku wydatki cudzoziemców wzrosły o 2,3 mld zł.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wśród wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce przeważały wydatki na zakup towarów. Największe średnie wydatki na 1 osobę ponieśli nierezydenci przekraczający granicę morską, a następnie na lotniskach.

Z danych GUS wynika też, że w 2024 r. liczba przekroczeń granic Polski przez cudzoziemców wyniosła 160 mln – to mniej niż w 2023 r., ale też mniej niż latach 2016-2019. Niemniej dzięki większym wydatkom per capita – sięgającym w 2024 r. aż 585 zł – udało się ustanowić najlepszy wynik, jeśli chodzi o wartość sumaryczną.

Ile Polacy wydają za granicą?

GUS oszacował też wartość zakupów, jakie za granicą ponoszą Polacy. W zeszłym roku wydaliśmy na obczyźnie 31,1 mld zł – to również najlepszy rok w historii pomiarów. Rok wcześniej było to 27,5 mld zł, a w ostatnim roku przed pandemią 23,5 mld zł.

Jak podają autorzy opracowania, w strukturze wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski większość stanowiły wydatki na usługi.

Również w przypadku Polaków – tak jak obcokrajowców w Polsce – największe wydatki deklarowały osoby powracające z zagranicy drogą morską i powietrzną. Przeciętne wydatki przypadające na 1 osobę były w tych przypadkach „znacznie większe” niż przekraczających granicę lądową.

W jakim celu do Polski przyjeżdżają obcokrajowcy?

Z badania GUS wynika, że cudzoziemcy przekraczający lądową granicę Polski jako główny cel podróży deklarowali zakupy (58 proc. odpowiedzi). Z kolei Polacy za granicę jadą przede wszystkim w celach turystycznych (43,6 proc.)

Zdecydowana większość osób przekraczających granicę lądową wyjeżdżała i powracała w ciągu jednego dnia. Wzrost ruchu granicznego, w porównaniu z 2023 r., wystąpił tylko na lotniskach. Na pozostałych odcinkach granicy (lądowej zewnętrznej UE i wewnętrznej UE oraz w portach morskich) odnotowano spadek.

Wizyty cudzoziemców, przekraczających granicę Polski w portach morskich i na lotniskach, dotyczyły w dużej mierze celów zawodowych, a także odwiedzin u krewnych lub znajomych.

Z kolei podróże Polaków przekraczających lądowe przejścia graniczne w głównej mierze dotyczyły wypoczynku, rekreacji, wakacji oraz zakupów.

Jak wyjaśnia w części metodologicznej GUS, wyniki pochodzą z badań deklaratywnych, które zostały przeprowadzone wśród osób wjeżdżających i wyjeżdżających z Polski.