Młodzi Polacy coraz częściej stoją na własnych nogach pod kątem finansowym i w wielu aspektach okołopieniężnych wypadają lepiej niż ich rówieśnicy z Czech i Rumunii – to pozytywne wnioski płynące z badania „Young Money Matters”, które porównuje finanse najmłodszych dorosłych w Polsce, Czechach i Rumunii.

Z badania wynika, że większość młodych Polaków i Rumunów ma stałe zatrudnienie, podczas gdy w Czechach dotyczy to zaledwie 44 proc. badanych. W każdej z tych trzech gospodarek to mężczyźni i osoby ze starszej grupy wiekowej najczęściej pracują na pełen etat, co pokazuje, że kobiety i młodsi wciąż mają trudniejszy start na rynku pracy.

Wydatki młodych we wszystkich trzech krajach są podobne – największe kwoty pochłaniają jedzenie i czynsz, choć w Rumunii równie istotnym obciążeniem są rachunki za media.

Młodzi Polacy zarabiają lepiej niż rówieśnicy

Pod względem zarobków młodzi Polacy wypadają nieco lepiej niż ich rówieśnicy znad Wełtawy i Dunaju. Choć podobny odsetek młodych w tych trzech krajach – od 31 do 37 proc. – zarabia poniżej średniej krajowej, to w Polsce jest najwięcej osób przekraczających ten próg (28 proc.).

Czesi i Rumuni częściej mieszczą się w przedziale dochodowym tuż poniżej średniej, co może świadczyć o mniejszej presji płacowej lub słabszej pozycji młodych na rynku pracy.

Co ciekawe, to właśnie Polacy okazują się najbardziej oszczędni: średnio mają odłożone środki na dwa miesiące życia, a aż 18 proc. z nich dysponuje rezerwą na pół roku lub więcej. Dla porównania młodzi Rumuni mogliby utrzymać się ze swoich oszczędności średnio przez zaledwie 1,3 miesiąca.

Młodzi z jakich krajów mogą liczyć na wsparcie rodziny?

Różnice w możliwościach finansowych widać także w stylu życia - o ile w Czechach i Rumunii ok. 1/3 młodych dorosłych wciąż mieszka z rodzicami, to w Polsce ten odsetek wynosi tylko 23 proc. Młodzi Polacy częściej tworzą własne gospodarstwa domowe – połowa mieszka już z partnerem lub dziećmi.

Jak wynika z badania „Young Money Matters”, wsparcie finansowe ze strony rodziny wciąż odgrywa dużą rolę, zwłaszcza w Rumunii i Czechach. Ponad połowa młodych w tych krajach przyznaje, że otrzymuje pomoc od rodziców lub krewnych, podczas gdy w Polsce mówi o tym 44 proc. badanych. Rumuni są w tym zakresie liderami – 22 proc. z nich otrzymuje od bliskich wsparcie sięgające tysiąca euro rocznie.

Zadowolenie z życia rośnie, choć Czesi są skłonni emigrować

Na koniec optymistyczne wnioski dla najmłodszego dorosłego pokolenia z tria krajów naszego regionu. Badanie pokazuje bowiem, że pomimo rosnących kosztów życia, połowa młodych Polaków, Czechów i Rumunów uważa, że ich standard życia poprawił się w ostatnim roku.

Jednocześnie większość spodziewa się dalszego wzrostu cen w najbliższych 12 miesiącach. Dla wszystkich trzech narodów najważniejsze pozostają te same aspiracje: posiadanie własnego mieszkania, finansowa stabilność i możliwość zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz rodzinie.

Co ciekawe, młodzi Polacy są nieco bardziej przywiązani do kraju niż ich południowi sąsiedzi – choć aż 68 proc. byłoby gotowych wyjechać za granicę w poszukiwaniu lepszej pracy, w Czechach ten odsetek sięga aż 75 proc.