Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców uprawnionych, w tym w gospodarstwach domowych na ostatnie trzy miesiące 2025 roku.

Nowe taryfy URE na energię elektryczną

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w tym okresie wyniesie 572,64 zł/MWh. Dotychczasowy poziom to 622,8 zł zł/MWh. – Robimy wszystko, aby ceny energii elektrycznej dla polskich rodzin były jak najniższe. Taryfy zatwierdzone przez URE to bardzo ważny krok w kierunku odejścia od mrożenia cen prądu w 2026 roku – podkreśla Miłosz Motyka, Minister Energii.

Taryfy, zatwierdzone dla PGE Obrót, Enei, Tauron Sprzedaż, Energi Obrót i Tauron Sprzedaż GZE będą obowiązywały od 1 października do 31 grudnia 2025 roku. Dzięki ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Energii, która mrozi ceny prądu, taryfy nie przełożą się na rachunki gospodarstw domowych w tym roku. Dla grupy odbiorców uprawnionych, w tym dla gospodarstw domowych, wciąż będzie obowiązywała cena 500 zł/MWh netto.

Minister energii: niższe taryfy to krok do odejścia od mrożenia

- Robimy wszystko, aby ceny energii elektrycznej dla polskich rodzin były jak najniższe. Taryfy zatwierdzone przez URE to bardzo ważny krok w kierunku odejścia od mrożenia cen prądu w 2026 roku. Mrożenie cen to rozwiązanie tymczasowe – podejmujemy szereg działań, aby od nowego roku nie było ono już potrzebne. Niższe taryfy oznaczają także niższe koszty mrożenia i więcej środków w budżecie na inne ważne wydatki, takie jak bezpieczeństwo, ochrona zdrowia czy wsparcie społeczne – powiedział Miłosz Motyka, Minister Energii.

Jednocześnie Prezes URE odmówił zatwierdzenia taryfy spółce E.ON. Ta sytuacja nie ma przełożenia na cenę, jaką grupy odbiorców uprawnionych, w tym gospodarstwa domowe, będą płacić za MWh. Dla nich również jest ona zamrożona na poziomie 500 zł/MWh.