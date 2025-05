Energa-Operator chce przyspieszyć rozwój OZE

Energa-Operator podaje, że wprowadzenie komercyjnych przyłączeń do sieci wysokiego napięcia stanowi istotny krok w kierunku przyspieszenia transformacji energetycznej w Polsce, umożliwiając realizację większej liczby projektów OZE i zwiększając udział odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym. Dotychczas przyłączenia komercyjne były możliwe głównie w zakresie sieci średniego napięcia. Rozszerzenie tej procedury na sieć wysokiego napięcia umożliwia inwestorom pokrycie kosztów niezbędnych modernizacji lub rozbudowy infrastruktury, co pozwala na realizację projektów, które wcześniej były nieopłacalne lub niemożliwe do zrealizowania ze względu na brak dostępnych mocy przyłączeniowych.

Jakie plany rozwoju?

Sławomir Staszak, prezes zarządu Energi SA, podkreśla cytowany w komunikacie prasowym spółki, że rozbudowa sieci dystrybucyjnych opiera się na zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) planach rozwoju, które wpływają na taryfy dla klientów. W sytuacjach, gdy plan rozwoju nie obejmuje konkretnych inwestycji, a decyzja o przyłączeniu została odmowna, prawo dopuszcza możliwość przyłączenia na zasadach rynkowych. Energa-Operator przygotowała procedury przyłączeń komercyjnych, które teraz obejmują również sieć wysokiego napięcia, gwarantując równe traktowanie wszystkich wytwórców.

Ponad 3 miliardy złotych na modernizację

Robert Świerzyński, prezes zarządu Energa-Operator, zaznacza cytowany w komunikacie, że rozwój procedury przyłączeń komercyjnych jest korzystny zarówno dla inwestorów w OZE, jak i dla odbiorców energii, którzy finansują transformację energetyczną poprzez opłaty za energię elektryczną. Nowe podejście ma przyspieszyć proces transformacji energetycznej, czyniąc go bardziej elastycznym i demokratycznym. Wprowadzenie tych zmian jest wynikiem dialogu z branżą OZE i magazynów energii, zainicjowanego przez Prezesa URE w 2024 r. i koordynowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

Energa-Operator planuje do 2028 r. przeznaczyć ponad 3 miliardy złotych na rozwój i modernizację sieci wysokiego napięcia, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE. Spółka przewiduje, że łączna moc przyłączonych i pracujących w jej sieci odnawialnych źródeł energii przekroczy 13 GW.