Ustawienia termostatu mogą znacząco wpłynąć na wysokość rachunków za energię. Wiele osób popełnia przy tym błędy, które skutkują niepotrzebnym wzrostem kosztów. Zobacz 5 najczęstszych błędów, jakie Polacy popełniają podczas regulacji temperatury w swoich domach, oraz sprawdź jak ich unikać, aby zaoszczędzić pieniądze.

Termostat to jedno z kluczowych urządzeń, które pomagają w utrzymaniu komfortu cieplnego w naszych domach. Jednak niewłaściwe ustawienia mogą prowadzić do strat finansowych, które z pewnością znajdą swoje odbicie w rachunkach za energię. Według przepisów dotyczących efektywności energetycznej, odpowiednie zarządzanie temperaturą w mieszkaniach może zmniejszyć zużycie energii nawet o 10-15%. Sprawdźmy, jakie błędy są najczęściej popełniane przez Polaków i jak ich unikać.

1. Ustawianie zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniach

Jednym z najczęstszych błędów jest ustawianie temperatury w mieszkaniu na zbyt wysokim poziomie. Optymalna temperatura dla pomieszczeń dziennych wynosi 20–22°C, ale wiele osób ustawia termostat na wyższą wartość, co generuje dodatkowe koszty. Najczęściej popełniane błędy to:

ustawianie temperatury powyżej 24°C w salonie lub sypialni,

w salonie lub sypialni, ogrzewanie pomieszczeń nieużywanych, takich jak schowki i garaże ,

, nieobniżanie temperatury w nocy, kiedy organizm potrzebuje chłodniejszego otoczenia.

Zbyt wysoka temperatura nie tylko zwiększa rachunki, ale może również negatywnie wpłynąć na zdrowie, powodując uczucie przegrzania i dyskomfort.

2. Zostawianie termostatu na jednej, stałej temperaturze

Kolejnym błędem jest pozostawianie termostatu na tej samej temperaturze przez cały dzień i noc, bez dostosowania go do zmieniających się warunków. Ważne jest, aby dostosować temperaturę do aktywności domowników oraz pory dnia. Częste błędy to:

brak zmniejszania temperatury w nocy,

utrzymywanie tej samej temperatury w nieużywanych pomieszczeniach,

niewykorzystywanie funkcji programowania temperatury w nowoczesnych termostatach.

Zmniejszenie temperatury o 1-2°C w nocy lub podczas nieobecności może przynieść znaczne oszczędności.

3. Wyłączanie termostatu w czasie nieobecności

Niektórzy uważają, że całkowite wyłączenie ogrzewania podczas nieobecności w domu przyniesie oszczędności. W rzeczywistości powrót do odpowiedniej temperatury po długim wyłączeniu może wymagać dużej ilości energii. Typowe błędy to:

całkowite wyłączanie ogrzewania podczas wyjazdów,

podczas wyjazdów, nagłe zwiększanie temperatury po powrocie do domu,

po powrocie do domu, brak ustawienia termostatu na tryb minimalnej temperatury podczas dłuższych nieobecności.

Zamiast wyłączać termostat, lepiej jest obniżyć temperaturę o kilka stopni, co pozwoli na szybsze i bardziej ekonomiczne dogrzanie domu.

4. Blokowanie przepływu ciepła

Bardzo częstym błędem jest zasłanianie grzejników meblami, zasłonami czy innymi przedmiotami, co utrudnia prawidłowy przepływ ciepła. Tego typu działania powodują, że system grzewczy działa mniej efektywnie, co zwiększa zużycie energii. Niektórzy tak mocno zasłaniają kaloryfery, że dostęp do termostatów staje się niemożliwy, a tym samym nie ma opcji regulacji temperatury. Najczęstsze przypadki to:

umieszczanie kanap lub stołów bezpośrednio przed grzejnikami ,

, zakrywanie grzejników długimi zasłonami ,

, brak regularnego odpowietrzania kaloryferów.

Aby termostat działał prawidłowo, musimy zapewnić swobodny przepływ ciepła w pomieszczeniach, co pozwala na równomierne ogrzanie całego mieszkania.

5. Zbyt częste ręczne zmiany ustawień termostatu

Niektórzy użytkownicy termostatów mają tendencję do częstych, ręcznych zmian ustawień, zamiast polegać na zautomatyzowanych programach dostępnych w nowoczesnych urządzeniach. Powoduje to nieefektywne zużycie energii. Typowe błędy to:

ręczne podnoszenie temperatury przy każdej zmianie pogody,

ciągłe manipulowanie ustawieniami zamiast zaprogramowania termostatu,

zmniejszanie i zwiększanie temperatury w krótkim odstępie czasu.

Lepszym rozwiązaniem jest zaprogramowanie termostatu zgodnie z rytmem dnia, co pozwala na oszczędności bez utraty komfortu cieplnego.

Jak unikać błędów i oszczędzać na ogrzewaniu?

Odpowiednie zarządzanie ustawieniami termostatu to klucz do zmniejszenia rachunków za energię. Polacy często popełniają błędy, które kosztują ich dodatkowe pieniądze. Tymczasem nadmiernych wydatków można uniknąć. Pamiętajmy o:

utrzymywaniu optymalnej temperatury w domu,

wykorzystywaniu funkcji programowania temperatury,

dbaniu o prawidłowy przepływ ciepła.

Stosując te proste zasady, można nie tylko oszczędzić na rachunkach, ale także przyczynić się do bardziej ekologicznego wykorzystania energii. To kolejny plus. A czy są jakieś minusy dbania o właściwe ustawienia termostatu? Być może konieczność pamiętania zasad i stosowania się do nich, co w codziennym pędzie może nie być łatwe. Niemniej, nie musimy być idealni w dbaniu o właściwe ustawienia termostatów na kaloryferach. Wystarczy, że podejmiemy świadomy wysiłek w dążeniu do oszczędności i wygody, co przyniesie długoterminowe korzyści dla naszych portfeli i planety.