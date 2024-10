Rodzice korzystający z programu 800 plus mogą liczyć na zmiany w przyszłości. Rząd ma możliwość wprowadzenia waloryzacji tego popularnego świadczenia. Co o tym mówi prawo i jakie są plany budżetowe na najbliższe lata? Sprawdź, czy 800 plus wzrośnie do 1000 zł od 1 stycznia 2025 r.

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie 800 plus zastąpiło 500 plus, co miało znacząco odciążyć domowe budżety polskich rodzin. Warto jednak wiedzieć, że możliwa jest waloryzacja tej kwoty - prawo przewiduje taką opcję, a Ministerstwo Finansów daje nadzieję, że w przyszłości 800 plus może wzrosnąć. Jakie są możliwości waloryzacji i co mówi o tym obowiązujące prawo?

Waloryzacja świadczenia 800 plus – podstawy prawne

Podczas prac nad podwyżką świadczenia z 500 plus do 800 plus pojawiły się propozycje wprowadzenia automatycznej waloryzacji świadczenia. Choć ten pomysł ostatecznie nie wszedł w życie, rząd wciąż ma możliwość podwyżki 800 plus, co wynika z ustawy. W art. 6 ustawy o świadczeniu wychowawczym wskazano, że Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwiększyć kwotę świadczenia. Zmiana zależy od prognozowanego średniorocznego wskaźnika inflacji, który jest przyjmowany w ustawie budżetowej. Dzięki temu rząd nie musi zmieniać ustawy, aby przeprowadzić waloryzację.

Ile dziś warte jest 800 plus? Inflacja zżera świadczenie

Obecne 800 plus, mimo niedawnej podwyżki, traci na wartości ze względu na inflację. Szacuje się, że od początku roku realna wartość tego świadczenia spadła o kilkadziesiąt złotych, co oznacza, że obecnie za 800 plus kupimy mniej towarów i usług niż jeszcze 1 stycznia 2024 r. Wartość świadczenia spada przez rosnące koszty życia, co bez wątpienia ma duży wpływ na budżety polskich rodzin. Oto jak inflacja wpłynęła na 800 plus:

W ciągu ośmiu miesięcy wartość świadczenia spadła o 30 zł;

Realna wartość 800 plus to dziś około 770 zł ;

; Inflacja stale wpływa na zmniejszenie siły nabywczej tego świadczenia.

Waloryzacja 800 plus w 2025 r. Co przewiduje plan budżetowy?

Rząd przyjął niedawno „Średniookresowy plan budżetowo-strukturalny na lata 2025-2028”. Dokument ten ma charakter długoterminowy i zakłada brak waloryzacji 800 plus do 2028 roku. Choć rząd ma prawną możliwość podwyżki świadczenia, to z powodu braku środków finansowych taka zmiana nie jest planowana. W szczegółach, dokument przewiduje:

utrzymanie nominalnej wartości świadczenia 800 plus na stałym poziomie;

brak waloryzacji do 2028 roku;

realizację budżetowych założeń poprzez kolejne ustawy budżetowe.

Czy 800 plus może wzrosnąć do 1000 plus?

Waloryzacja świadczenia wychowawczego do 1000 zł byłaby możliwa, ale wiązałaby się z ogromnym obciążeniem finansowym dla budżetu państwa. Szacuje się, że taka podwyżka kosztowałaby rząd dodatkowe 17 miliardów złotych rocznie. Tymczasem, zamiast waloryzacji, w koalicji rządzącej pojawiają się głosy, aby ograniczyć dostęp do 800 plus dla osób o wysokich dochodach. Politycy, tacy jak Ryszard Petru, proponują rozwiązania mające polegać na odebraniu świadczenia osobom z dochodami powyżej określonego progu.

Padały propozycje wprowadzenia progu dochodowego na poziomie np. 600 tys. zł rocznie. Politycy argumentują, że osoby zamożne nie potrzebują dodatkowego wsparcia w postaci 800 plus. Dzięki odebraniu im prawa do świadczenia budżet mógłby zaoszczędzić pieniądze, które mogłyby zostać przeznaczone na waloryzację 800 plus. Na razie jednak takie pomysły nie znajdują szerszej akceptacji.

Waloryzacja 800 plus pod znakiem zapytania

Podsumowując, mimo że rząd ma prawną możliwość waloryzacji 800 plus, nie ma na to środków finansowych. Inflacja ciągle obniża realną wartość świadczenia, a brak waloryzacji do 2028 roku jest niemal pewny. Choć politycy debatują nad ograniczeniem dostępu do świadczenia dla najbogatszych, to na razie rząd nie planuje zmian.