Dodatki do prądu 2023

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Dodatek do prądu – ile otrzymamy pieniędzy?

Dodatek elektryczny: Co zrobić, jeśli nie wiesz, ile prądu zużywasz

Dodatek elektryczny na bojler? Tak, ale pod jednym warunkiem

Dodatek elektryczny sprawia kłopoty. Do gmin wpłynęło niewiele wniosków

Dodatki do gazu 2023

Dodatek do gazu lub dodatek gazowy to nic innego zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do CEEB. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do ewidencji do 21 grudnia 2022 r. Co ważne, zwrot VAT będzie jednak uzależniony od zamożności gospodarstwa.

Dodatek do gazu – ile wynosi?

Dodatek do gazu - gdzie złożyć wniosek?

Samorządy będą przyjmować wnioski o dodatki gazowe. Jaka jest procedura i potrzebne dokumenty