Zgodnie z przyjętym przez europarlament stanowiskiem pierwotna biomasa, czyli surowiec drzewny pochodzący bezpośrednio z lasów, a nie np. z odpadów porolniczych czy poprzemysłowych, powinna stracić w UE prawo do publicznych subsydiów na energię odnawialną. Deputowani chcą, żeby wykorzystaniem drewna rządziła tzw. zasada kaskadowego wykorzystania. Chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności surowiec trafiał tam, gdzie przynosi największą wartość ekonomiczną i środowiskową. W ten sposób zapewnione ma zostać, aby spalaniu podlegało tylko to, czego nie da się wykorzystać w inny sposób – np. w przemyśle meblarskim czy papierniczym.