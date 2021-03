– Dopóki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona przez prezesa, to jest zagadka – mówi Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. – Co to miałoby być: refinansowanie kredytów udzielanych przez banki komercyjne? Gwarantowanie takich kredytów? Potrafię sobie wyobrazić, że – podobnie jak przy pozyskiwaniu funduszy na pomoc w czasie pandemii – Polski Fundusz Rozwoju czy Bank Gospodarstwa Krajowego emituje obligacje na wiele miliardów złotych, które obejmuje NBP – dodaje. W grę może wchodzić ułatwienie wymiany walut tak, by projekt atomowy nie wpływał na notowania złotego.