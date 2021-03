Czesi złożyli skargę na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie należącej do PGE odkrywki w Turowie.

Turów posiada wydaną w styczniu 2020 r. decyzję środowiskową, która obliguje kopalnię Turów do zastosowania środków minimalizujących oddziaływanie na środowisko , m.in. wykonanie wspomnianego ekranu. Środki te zostały zaakceptowane przez Czechy i Niemcy podczas kilkuletnich konsultacji transgranicznych. Stanowiska zostały uzgodnione, dlatego jesteśmy zdumieni, że Czesi wracają do tematu.

To nie koniec pozwów na węglowym froncie. Także Greenpeace idzie z wami do sądu w sprawie Bełchatowa. Organizacja wskazuje, że nie chcieliście się dogadać.

Bełchatów zapewnia 20 proc. potrzebnej energii elektrycznej w Polsce. Węgla brunatnego z tamtejszej kopalni wystarczy jeszcze na kilkanaście lat. Tymczasem Greenpeace domaga się, by spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zamknęła kompleks bełchatowski i osiągnęła zerowe emisje netto w 2030 r. To postulat nierealny. W ciągu kilku lat musiałyby być wyłączone wszystkie konwencjonalne elektrownie PGE, które produkują ponad 40 proc. krajowej energii. Greenpeace nie wskazał, czym te jednostki zastąpić i skąd wziąć stabilne źródło energii elektrycznej dla milionów gospodarstw domowych. A do tego to Greenpeace jednostronnie zerwał mediacje, w efekcie czego sprawa trafiła do sądu.