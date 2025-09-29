„Czternastka”, czyli kolejne roczne świadczenie pieniężne, na stałe wpisało się w harmonogram wypłat, które realizuje ZUS.

- Żeby dostać dodatkowe pieniądze, seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani wypełniać formularzy, bo ZUS przyznaje, wylicza i wypłaca czternastą emeryturę z urzędu – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Ile wyniosła czternasta emerytura?

Tegoroczna czternasta emerytura wyniosła 1878,91 zł brutto – niemal o 98 zł więcej niż rok wcześniej.

Podobnie jak „trzynastka” (wypłacana w kwietniu), czternasta emerytura jest równa minimalnej kwocie emerytury, która obowiązuje od marca 2025 r. do końca lutego 2026 r. Taką kwotę brutto ZUS przyznał osobom, których świadczenie długoterminowe nie przekraczało 2900 zł brutto miesięcznie. Jeżeli było wyższe, ZUS zastosował mechanizm proporcjonalnego obniżania czternastej emerytury na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

Kto nie otrzymał "czternastki"?

Wypłata nie była realizowana w przypadku osób, którym to świadczenie przysługiwałoby w kwocie niższej niż 50 zł brutto – to klienci, którym ZUS obliczył emeryturę bądź rentę na poziomie powyżej 4728,91 zł brutto.

Pod koniec września czternastki trafiły też do osób, które pobierają świadczenie przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny.