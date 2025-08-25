Niestety, zdarzają się przypadki, gdy nieuczciwe firmy pobierają wysokie opłaty i… wniosku w ogóle nie składają. Tak było w przypadku klienta, który dopiero w ZUS dowiedział się, że dokumenty nie zostały wysłane.

- Mieliśmy taką sytuację w jednym z oddziałów ZUS, do którego zgłosił się klient, aby sprawdzić termin wypłaty świadczenia wspierającego. Okazało się, że wniosek nie został w ogóle złożony. Jak poinformował mężczyzna, skorzystał on z usług kancelarii, która obiecywała „załatwienie” świadczenia – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Nieuczciwe kancelarie w Polsce – wysokie opłaty za niezłożone wnioski do ZUS

Rzeczniczka opowiada, że według klienta przedstawiciele jakiejś „kancelarii” odwiedzili go w domu, namówili do podpisania dokumentów i uzyskali pełnomocnictwo do działania w jego imieniu, nie informując jednak wprost o bardzo wysokiej opłacie za swoje usługi. W tym przypadku koszt „usługi” wynosił aż 10 tysięcy złotych. Choć zapis o wynagrodzeniu znajdował się w umowie, klient przyznał, że nie przeczytał jej dokładnie przed podpisaniem. Jak podkreśla Iwona Kowalska-Matis, zapłacił za coś, co w ZUS mógł załatwić za darmo.

Nie daj się oszukać – złożenie wniosku o świadczenie wspierające do ZUS jest bezpłatne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje o unikanie nieuczciwych pośredników. Jak bezpiecznie złożyć wniosek w ZUS?

Nie podpisuj dokumentów bez ich dokładnego przeczytania.

W razie wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z najbliższą placówką ZUS.

Pamiętaj, że wsparcie przy składaniu wniosków w ZUS jest całkowicie bezpłatne.

Więcej informacji o świadczeniu wspierającym i zasadach jego przyznawania można uzyskać w placówkach ZUS, na infolinii oraz na stronie internetowej urzędu.