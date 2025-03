Coraz więcej osób może skorzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV. Podniesiono limit emerytury, który uprawnia do tego benefitu. Sprawdź, czy należysz do grona osób zwolnionych z opłat i jakie dokumenty należy złożyć, aby skorzystać z tej ulgi. Zobacz też, jakie kary grożą za nieuiszczenie opłat za abonament RTV.

Od miesięcy trwają prace nad zmianami w ustawie medialnej, które mogą doprowadzić do likwidacji abonamentu RTV. Jednak do momentu wejścia nowych przepisów w życie, opłaty nadal są obowiązkowe. W 2024 r. za radio i telewizor należy zapłacić 27,30 zł miesięcznie. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że może zostać zwolnionych z tego obowiązku. Warto dowiedzieć się, kto jest uprawniony do skorzystania z tej możliwości oraz jakie formalności należy dopełnić, aby legalnie uniknąć płacenia abonamentu.

Zwolnienie z opłaty za abonament RTV - nowy limit emerytury 2025

Podstawą prawną do zwolnienia z abonamentu RTV jest art. 4 ust. 1 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Przepisy te określają, że seniorzy w wieku 60+ mogą skorzystać ze zwolnienia, jeśli ich świadczenie emerytalne nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jest to ważna informacja, ponieważ rosnąca inflacja i zmiany w gospodarce powodują, że coraz więcej osób spełnia to kryterium.

W 2025 . limit ten wynosi 4090,86 zł brutto miesięcznie. Wzrost ten wynika z ogłoszenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 lutego 2025 r., które określiło nowe przeciętne wynagrodzenie na poziomie 8181,72 zł. Zmiana ta oznacza, że więcej seniorów może się ubiegać o zwolnienie z obowiązku opłacania abonamentu RTV - przypomnijmy, że w 2024 roku ten limit wynosił 3577,74 zł.

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy:

udać się do placówki Poczty Polskiej ,

, przedstawić dowód osobisty ,

, okazać decyzję ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury,

lub innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury, wypełnić stosowne oświadczenie potwierdzające uprawnienia do zwolnienia - wzór oświadczenia znajdziesz poniżej, możesz je pobrać.

Oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych pobierz plik

Po spełnieniu tych warunków abonament RTV nie będzie już naliczany, co oznacza realną oszczędność dla wielu gospodarstw domowych.

Kto jeszcze nie musi płacić abonamentu RTV?

Lista osób zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty za abonament RTV jest szeroka. Zgodnie z przepisami, zwolnienie przysługuje m.in.:

osobom, które ukończyły 75 lat,

osobom zaliczonym do I grupy inwalidów,

osobom całkowicie niezdolnym do pracy,

osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osobom niesłyszącym (z całkowitą głuchotą lub obustronnym upośledzeniem słuchu),

osobom niewidomym (z ostrością wzroku nieprzekraczającą 15 proc.),

bezrobotnym,

osobom pobierającym rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne,

osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Każda z tych grup musi przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia, takie jak orzeczenie o niepełnosprawności, legitymacja Polskiego Związku Niewidomych czy decyzja o przyznaniu świadczeń. Aby uniknąć ewentualnych komplikacji, warto pamiętać, że dokumentacja musi być aktualna i zgodna z wymaganiami Poczty Polskiej.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Aby skorzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV, wnioskodawca musi zgłosić się do dowolnej placówki Poczty Polskiej i przedstawić odpowiednie dokumenty. W zależności od kategorii uprawnienia może to być:

dowód osobisty oraz decyzja ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury,

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

legitymacja inwalidy wojennego lub wojskowego,

decyzja jednostki pomocy społecznej o przyznaniu świadczeń,

zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do renty socjalnej.

Ważne jest, aby pamiętać, że zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu stosownego oświadczenia i dokumentacji. Osoby korzystające z czasowych form wsparcia, np. świadczeń pomocy społecznej, powinny regularnie odnawiać swoje zgłoszenia, aby utrzymać zwolnienie z opłat. Warto również się upewnić, że złożone dokumenty są kompletne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jak przebiega kontrola abonamentu RTV w domach prywatnych?

Weryfikacją obowiązku opłacania abonamentu RTV zajmują się upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Kontrola polega na sprawdzeniu, czy użytkownik posiada zarejestrowany odbiornik oraz czy terminowo uiszcza należności. Inspektor, który przeprowadza kontrolę, powinien mieć przy sobie:

dokument upoważniający – oficjalne potwierdzenie jego prawa do przeprowadzania inspekcji, wydane przez Pocztę Polską;

– oficjalne potwierdzenie jego prawa do przeprowadzania inspekcji, wydane przez Pocztę Polską; identyfikator i legitymację służbową, które powinien okazać na żądanie osoby kontrolowanej.

Ważne jest, że kontrola nie może odbywać się przy okazji doręczania korespondencji. Oznacza to, że listonosz, dostarczając paczki czy listy, nie ma prawa jednocześnie sprawdzać, czy posiadamy niezgłoszony odbiornik RTV.

Opłata za abonament RTV. Czy kontroler ma prawo wejść do mieszkania?

Mimo że obowiązujące przepisy umożliwiają przeprowadzanie takich kontroli, w praktyce są one rzadkością w prywatnych gospodarstwach domowych. Głównym obszarem zainteresowania Poczty Polskiej są przedsiębiorstwa i instytucje, gdzie odbiorniki RTV często wykorzystywane są w celach komercyjnych.

Jeśli jednak kontroler pojawi się u nas, możemy odmówić wpuszczenia go do środka. Trzeba jednak mieć na uwadze, że Poczta Polska może próbować przeprowadzić kontrolę ponownie.

Jak wygląda kontrola w firmach i instytucjach?

Znacznie częściej inspektorzy Poczty Polskiej odwiedzają przedsiębiorstwa oraz instytucje, ponieważ obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy każdego odbiornika wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Dotyczy to także sprzętu zamontowanego w pojazdach służbowych – np. radio w firmowym samochodzie podlega miesięcznej opłacie w wysokości 8,70 zł, co rocznie daje 104,40 zł.

Zakres kontroli obejmuje:

weryfikację obecności urządzenia – sprawdzenie, czy w lokalu lub pojeździe firmowym znajduje się odbiornik RTV;

– sprawdzenie, czy w lokalu lub pojeździe firmowym znajduje się odbiornik RTV; funkcjonalność odbiornika – urządzenie musi być zdolne do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego;

– urządzenie musi być zdolne do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego; potwierdzenie rejestracji sprzętu – inspektor weryfikuje, czy odbiornik został zgłoszony do urzędu pocztowego;

– inspektor weryfikuje, czy odbiornik został zgłoszony do urzędu pocztowego; czas posiadania urządzenia – zgodnie z przepisami odbiornik należy zarejestrować w ciągu 14 dni od zakupu.

Kontroler może również wykonać zdjęcie odbiornika jako dowód jego użytkowania, co może stać się podstawą do nałożenia opłat i ewentualnych kar.

Jakie sankcje grożą za nieopłacanie abonamentu RTV?

Osoby, które uchylają się od obowiązku płacenia abonamentu, mogą zostać obciążone karami:

819 zł – w przypadku braku opłaty za telewizor (równowartość 30-krotności miesięcznej opłaty),

– w przypadku braku opłaty za telewizor (równowartość 30-krotności miesięcznej opłaty), 261 zł – za nieopłacenie odbiornika radiowego.

Dodatkowo naliczane są zaległe opłaty za wcześniejsze okresy. W sytuacji, gdy dług nie zostanie uregulowany, Poczta Polska przekazuje sprawę do organów skarbowych, co może skutkować postępowaniem egzekucyjnym.