Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany w dostępie do lekarzy specjalistów. Już wkrótce lista specjalistów przyjmujących na NFZ bez skierowania zostanie poszerzona. Nowością będzie także wprowadzenie konsultacji u optometrysty jako świadczenia gwarantowanego. Sprawdź, do których lekarzy dostaniesz się bez skierowania i kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Celem zmian jest zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki zdrowotnej i skrócenie kolejek do lekarzy. Obecnie, aby dostać się do wielu specjalistów, pacjenci muszą najpierw uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego, co wiąże się z koniecznością odbycia dwóch wizyt i wydłużeniem czasu oczekiwania. W praktyce powoduje to, że część osób rezygnuje z wizyty lub decyduje się na prywatne leczenie. Nowelizacja ustawy ma temu zaradzić i usprawnić działanie systemu opieki zdrowotnej.

Skierowanie do psychologa już nie będzie wymagane

Projekt nowelizacji zakłada zniesienie obowiązku uzyskania skierowania do psychologa przyjmującego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to powrót do rozwiązania stosowanego w czasie pandemii COVID-19, kiedy to czasowo umożliwiono korzystanie z pomocy psychologicznej bez konieczności wizyty u lekarza POZ. Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że obecnie skierowanie nie jest wymagane do psychiatry, dlatego analogiczne rozwiązanie powinno obowiązywać w przypadku psychologów.

Zwiększenie dostępności usług psychologicznych jest niezwykle istotne, ponieważ w Polsce rośnie liczba osób borykających się z problemami zdrowia psychicznego. Stres, wypalenie zawodowe, depresja i zaburzenia lękowe stają się coraz większym wyzwaniem. Łatwiejszy dostęp do psychologów pozwoli na szybsze uzyskanie wsparcia i uniknięcie długotrwałego pogłębiania się problemów psychicznych.

Nowa usługa na NFZ: porada optometrysty

Nowelizacja ustawy przewiduje także wprowadzenie konsultacji u optometrysty jako nowego świadczenia gwarantowanego na NFZ. Dotychczas wizyty u optometrysty były dostępne wyłącznie prywatnie. Teraz pacjenci będą mogli skorzystać z konsultacji optometrystycznej bez skierowania, co ma na celu zwiększenie dostępności do badań diagnostycznych wzroku i skrócenie kolejek do okulistów.

Optometrysta zajmuje się diagnozowaniem wad wzroku, doborem korekcji optycznej oraz podstawową diagnostyką oczu. Jego usługi obejmują:

pomiar ostrości wzroku,

badanie refrakcji (m.in. krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm),

dobór odpowiednich soczewek i okularów,

przeprowadzanie testów widzenia obuocznego,

pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Choć optometrysta nie jest lekarzem okulistą, jego usługi mogą znacząco odciążyć system ochrony zdrowia i przyspieszyć proces wykrywania problemów ze wzrokiem.

Lekarz medycyny sportowej także bez skierowania

W wyniku konsultacji publicznych do listy specjalistów, do których nie będzie wymagane skierowanie, dodano także lekarza medycyny sportowej. Ministerstwo Zdrowia uznało, że obowiązek uzyskania skierowania na wizytę w poradni medycyny sportowej nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Dzięki tej zmianie osoby uprawiające sport – zarówno amatorsko, jak i zawodowo – będą mogły szybciej i łatwiej uzyskać stosowne orzeczenia lekarskie. Brak konieczności uzyskania skierowania może znacząco skrócić czas oczekiwania na wizytę, co będzie szczególnie ważne dla młodych sportowców oraz osób, które regularnie poddają się badaniom kontrolnym wymaganym do uczestnictwa w zawodach sportowych.

Do których lekarzy już teraz nie potrzeba skierowania?

Niektóre specjalizacje od dawna dostępne są bez skierowania. Obecnie pacjenci mogą bezpośrednio umówić się na wizytę u następujących lekarzy:

psychiatry,

ginekologa i położnika,

onkologa,

wenerologa,

dentysty.

Po wejściu w życie nowelizacji lista ta poszerzy się o psychologa, optometrystę oraz lekarza medycyny sportowej. Oznacza to większą swobodę dla pacjentów i możliwość szybszego skorzystania z potrzebnych konsultacji.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt nowelizacji przeszedł już konsultacje publiczne i wkrótce trafi pod obrady rządu. Ministerstwo Zdrowia planuje, że nowe przepisy zostaną przyjęte przez Radę Ministrów w pierwszym kwartale 2025 roku. Następnie projekt trafi do Sejmu, gdzie odbędzie się dalszy etap legislacyjny.

Ustawa ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. Oznacza to, że pacjenci mogą spodziewać się nowych przepisów jeszcze w 2025 roku. Dokładny termin będzie zależał od tempa prac parlamentarnych oraz podpisu Prezydenta RP.

Jak skorzystać z nowych możliwości? Praktyczny przewodnik dla pacjentów

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z nowych zasad dostępu do specjalistów, powinni pamiętać o kilku ważnych kwestiach: