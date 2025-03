Tylko do 30 kwietnia miliony Polaków mogą jeszcze skorzystać z dwunastu bezpłatnych badań, które finansuje NFZ w ramach specjalnego programu. Do tej pory przebadały się już ponad 4 miliony osób, ale wciąż wielu uprawnionych nie wykorzystało tej szansy. Po tym terminie e-skierowania stracą ważność, a program nie zostanie ponownie przedłużony.

Program Profilaktyka 40 Plus oferujący bezpłatne badania profilaktyczne dla osób powyżej 40. roku życia zakończy się 30 kwietnia 2025 roku. To ostatnia okazja, aby skorzystać z pakietu diagnostycznego, który może pomóc we wczesnym wykryciu wielu chorób. Dotychczas z programu skorzystało niemal 5 milionów Polaków, jednak nadal wielu uprawnionych nie zdecydowało się na badania.

Program Profilaktyka 40 Plus - co to jest?

Program Profilaktyka 40 Plus finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia był jednym z projektów Ministerstwa Zdrowia, który miał skupić się na prewencji chorób i ich wczesnym wykrywaniu. Choć pierwotnie planowano jego zakończenie w 2024 roku został on przedłużony do 30 kwietnia 2025 roku. W tym czasie pacjenci mogą jeszcze skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych, które pomagają wczesnemu wykrywaniu chorób cywilizacyjnych.

Przypomnijmy, że program Profilaktyka 40 Plus został uruchomiony w lipcu 2021 roku na mocy decyzji Ministerstwa Zdrowia. Jego głównym celem było zachęcenie osób po 40. roku życia do regularnych badań profilaktycznych, które pozwalają na wczesne wykrycie chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy nowotwory.

Kto może skorzystać z programu Profilaktyka 40 Plus?

Z programu mogą skorzystać wszyscy Polacy po 40. roku życia, co daje grupę około 20 mln uprawnionych osób. Do końca 2024 roku z badań skorzystało:

3,37 mln osób w wieku 40-64 lat (26 proc. uprawnionych),

1,61 mln osób w wieku 65 lat i więcej (21 proc. uprawnionych).

Aby skorzystać z programu po raz pierwszy, należy wypełnić ankietę dostępną na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), w aplikacji mojeIKP lub w przychodni POZ uczestniczącej w programie.

Profilaktyka 40 Plus. Jakie badania można przejść?

Program oferuje trzy pakiety badań: dla kobiet, dla mężczyzn oraz wspólny pakiet podstawowy.

Pakiet dla kobiet obejmuje:

morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

stężenie cholesterolu całkowitego lub kontrolny profil lipidowy,

stężenie glukozy we krwi,

badania funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP),

poziom kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

poziom kwasu moczowego we krwi,

krew utajoną w kale metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet dla mężczyzn zawiera te same badania, co dla kobiet, ale jest poszerzony o:

PSA – swoisty antygen sterczowy całkowity.

Wspólny pakiet podstawowy obejmuje:

pomiar ciśnienia tętniczego,

pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie,

obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Ile badania kosztują prywatnie? Tyle zaoszczędzisz

Program Profilaktyka 40 PLUS oferuje badania, które może nie są drogie, ale ich suma daje już pokaźną kwotę, którą można zaoszczędzić. Oto, jak mniej więcej kształtują się ceny za poszczególne badania na rynku komercyjnym.

Pakiet badań dla kobiet:

Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi : ok. 15-25 zł

: ok. 15-25 zł Stężenie cholesterolu całkowitego lub profil lipidowy : 20-40 zł

: 20-40 zł Stężenie glukozy we krwi : 10-20 zł

: 10-20 zł AlAT, AspAT, GGTP (badania funkcji wątroby) : 15-25 zł za każde

: 15-25 zł za każde Poziom kreatyniny we krwi : 10-20 zł

: 10-20 zł Badanie ogólne moczu : 10-20 zł

: 10-20 zł Poziom kwasu moczowego we krwi : 10-20 zł

: 10-20 zł Krew utajona w kale metodą immunochemiczną (iFOBT): 20-40 zł

Pakiet badań dla mężczyzn:

Zawiera wszystkie powyższe badania oraz dodatkowo:

PSA (swoisty antygen sterczowy całkowity): 50-70 zł

Łączny koszt badań prywatnie:

Kobiety : około 130-215 zł

: około 130-215 zł Mężczyźni: około 180-285 zł

Korzystając z programu Profilaktyka 40 PLUS, można więc zaoszczędzić od 130 do 285 zł, w zależności od płci i zakresu wykonanych badań.

Profilaktyka 40 plus. Jak uzyskać skierowanie i gdzie wykonać badania?

Skierowania na badania są wystawiane automatycznie po upływie 12 miesięcy od ostatniego badania. Można je odebrać przez:

Internetowe Konto Pacjenta (zakładka: Plan leczenia),

aplikację mojeIKP (zakładka: e-zdrowie),

placówkę POZ uczestniczącą w programie.

Aby wykonać badania, należy zgłosić się do jednego z laboratoriów uczestniczących w programie z dokumentem tożsamości zawierającym numer PESEL.

Co zrobić, jeśli skierowanie nie jest dostępne?

Jeśli pacjent nie widzi skierowania na IKP lub w aplikacji mojeIKP, może to oznaczać, że przychodnia nie odnotowała w systemie informacji o wykonaniu badania. W takim przypadku należy:

Skontaktować się z placówką, w której wykonano badanie.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zgłosić sprawę na adres: ikp-pomoc@cez.gov.pl lub skorzystać z infolinii: 19 239.

Nowy program "Moje Zdrowie" zastąpi Profilaktykę 40 Plus

Po zakończeniu programu Profilaktyka 40 Plus planowane jest wprowadzenie nowej inicjatywy o nazwie "Moje Zdrowie", która obejmie osoby od 18. roku życia. Nowy program ma na celu rozszerzenie możliwości badań profilaktycznych oraz integrację z medycyną pracy, oferując bardziej kompleksowe podejście do profilaktyki zdrowotnej.