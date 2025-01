Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2025. Przedsiębiorcy zapłacą więcej w związku z wyższą płacą minimalną oraz przeciętnym wynagrodzeniem. Zmianie ulegnie również wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne – niektórzy właściciele firm zapłacą niższą stawkę.

Składki na ubezpieczenia społeczne liczone są albo od najniższej krajowej – a ta wzrośnie w 2025 roku do 4666 zł brutto, albo od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Ile zapłacą osoby prowadzący własne firmy w 2025 roku?

Składki na ZUS – firmy rozpoczynające działalność

Pierwsza grupa składek dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych, z wyłączeniem tych, którzy:

powadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy prowadziły pozarolniczą działalność,

wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy.

Ich składki na ubezpieczenia społeczne liczone są od podstawy wymiaru liczonej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 1 stycznia najniższa krajowa wyniesie 4666 zł brutto, a więcpodstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 1 399,80 zł (30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosą więc nie mniej niż:

273,24 zł- na ubezpieczenie emerytalne,

111,98 zł - na ubezpieczenia rentowe,

34,30 złzł - na ubezpieczenie chorobowe.

Duży ZUS – ile wyniesie?

Tak zwany duży ZUS dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą dłużej, niż ci wskazani wyżej, a także:

twórców i artystów,

osób, które prowadzą firmy w zakresie wolnego zawodu,

wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej,

komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej,

osób, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę,

osób współpracujących z innymi przedsiębiorcami albo osobami korzystającymi z ulgi na start.

Podstawą wymiaru ich składek na ubezpieczenia społeczne w 2025 roku będzie kwota 5203,80 zł, czyli 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (8 673 zł).

To oznacza, że składki nie mogą być niższe od kwoty:

1.015,78 zł – na ubezpieczenie emerytalne,

416,30 zł– na ubezpieczenia rentowe,

127,49 zł– na ubezpieczenie chorobowe.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2025

Od początku roku weszły w życie zmiany dotyczące naliczania składki zdrowotnej. Dotyczą one tych, którzy płacą podatek na zasadach ogólnych, według 19-proc. stawki liniowej oraz tych, którzy płacą podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej zostanie obniżona do 75 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (wcześniej opłacano ją od 100 proc. minimalnej krajowej). Podstawa wyniesie więc dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych oraz na podatku liniowym 3 499,50 zł, co oznacza, że składka zdrowotna to 314,96 zł.

Dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, rok składkowy rozpoczyna się 1 lutego i kończy się 31 stycznia roku następnego, co oznacza, że za styczeń 2025 r. obowiązuje minimalna składka zdrowotna na starych zasadach.