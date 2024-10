Rentę socjalną i rentę rodzinną można łączyć. Istnieje jednak określony limit, którego przekroczenie spowoduje, że renta socjalna nie będzie przysługiwała. Próg ten ma być podniesiony w 2025 r.

Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej

Na podpis Prezydenta czeka ustawa z dnia 27 września o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw. W nowelizacji oprócz wprowadzenia dodatku dopełniającego do renty socjalnej znalazły się też korzystne zmiany dla osób pobierających też rentę rodzinną. Pamiętajmy, iż osobie niepełnosprawnej po śmierci rodzica renta rodzinna może być wypłacana do końca życia.

Renta socjalna plus renta rodzinna. Podwyżka limitu do 300%

Aktualnie osoby pobierające oba świadczenia powinny pamiętać o limicie, który wynosi 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała wskazanego limitu. Jeżeli zaś kwota renty rodzinnej jest wyższa od tego progu, to renta socjalna nie przysługuje. Co istotne, kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ważne Nowe przepisy przewidują podwyższenie limitu łączenia renty socjalnej z rentą rodzinną z 200 do 300%. Kwota obniżonej renty socjalnej nadal nie będzie mogła być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

O ile wzrosną świadczenia? [KWOTY]

Od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. kwota najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi 1780,96 zł. Obecna kwota graniczna (200%) wynosi zatem 3565,92 zł. Po podwyżce do 300% wzrośnie do 5 342,88 zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2025 r.