Rodziny wielodzietne często zastanawiają się nad tym jakie zasiłki czy ulgi im przysługują. Warto pamiętać, iż system wsparcia nie ogranicza się tylko do Karty Dużej Rodziny. W artykule prezentujemy najważniejsze przykłady świadczeń.

Specjalnie dla rodzin wielodzietnych przewidziany jest dodatek do zasiłku rodzinnego. Przysługuje on na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dodatek mogą otrzymać: matka, ojciec, opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka.

Od kilku lat nie zmieniła się kwota takiego dodatku. Od 1 listopada 204 r. tak ja dotychczas będzie on wynosił 95 zł (na trzecie i na następne dzieci). Należy pamiętać, iż dziecko powinno być uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dodatek nie jest bowiem świadczeniem samoistnym. Jednym z najważniejszych kryteriów, jakie należy spełnić, aby otrzymać dodatek jest próg dochodowy. Zarówno zasiłek rodzinny, jak i dodatek przyznaje się na dany okres, który rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 października kolejnego roku.

2. Stypendium szkolne także dla rodzin wielodzietnych

Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie może otrzymać stypendium szkolne. Przepisy wymieniają przykładowe przypadki, gdy można otrzymać stypendium, zaliczając do nich m.in. wielodzietność.

Od 1 stycznia 2025 r. będzie obwiązywało wyższe kryterium dochodowe dla stypendiów szkolnych. Wzrośnie ono z 600 zł do 823 zł (jest to miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie).

O stypendium szkolne można co do zasady wnioskować do 15 września danego roku szkolnego. Po upływie tego terminu wniosek może być złożony tylko w uzasadnionych przypadkach.

Stypendium maksymalnie można otrzymywać przez 10 miesięcy w danym roku szkolnym, Aktualnie w przypadku uczniów wartość stypendium łącznie nie może przekroczyć kwoty 2480 zł.

3. Zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny

W naszym zestawieniu nie sposób pominąć Karty Dużej Rodziny. To system zniżek, z których mogą korzystać członkowie rodziny wielodzietnej. Chodzi tu o rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Prawo do karty przysługuje dzieciom:

w wieku do 18. roku życia,

w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

Na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/kdr znajduje się wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny.

4. Dla seniorów „Mama 4+”

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające tzw. „Mama 4+” przyznawane jest od 2019 r. Jego celem jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci.

W pierwszej kolejności Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenie wypłaci matce. Ojcu zaś wsparcie przysługuje w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania przez nią dzieci.

Świadczenie wynosi tyle co najniższa emerytura i również podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 r. jest to zatem kwota 1780,96 zł. W pełnej wysokości otrzyma ją rodzic, który nie pobiera emerytury czy renty. W przeciwnym wypadku świadczenie rodzicielskie zostanie odpowiednio zmniejszone.

5. Wielodzietność jako kryterium w rekrutacji do przedszkola

Wielodzietność jest jednym z kryteriów ustawowych branych pod uwagę podczas rekrutacji do publicznych przedszkoli. Jeśli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę właśnie kryteria ustawowe.

Prawo oświatowe definiuje wielodzietność jako rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

6. Ulga 4+ w PIT

Ulga podatkowa polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci. Szczegółowe warunki z korzystania z tej ulgi określa art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, aby skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, warunek posiadania czworga dzieci nie musi być spełniony przez cały rok podatkowy. Warto pamiętać, iż zwolnieniu podlega kwota przychodu nieprzekraczająca 85 528 zł w roku podatkowym u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Samorządowe programy wspierania rodzin wielodzietnych

Samorządy mogą opracowywać swoje programy pomocy rodzinom wielodzietnym. Z tego powodu warto sprawdzić czy w danej gminie funkcjonują lokalne zniżki i świadczenia dla dużych rodzin.