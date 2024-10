Przepisy przejściowe dotyczące świadczenia wspierającego zostaną przedłużone też na 2025 rok. Chodzi o możliwość ustalania poziomu potrzeby wsparcia od dnia złożenia wniosku, a nie od momentu wydania decyzji. Zmiana wynika z długiego okresu oczekiwania na decyzje wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Świadczenie wspierające „z wyrównaniem” również w 2025 roku

W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie nowelizację o ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. To ważna ustawa dla wielu rodziców dzieci z niepełnosprawnością, umożliwiająca zachowanie prawa do świadczeń po wygaśnięciu orzeczeń o niepełnosprawności. Nowe przepisy weszły już w życie.

W toku prac legislacyjnych dodano też poprawkę regulującą zasady przyznawania świadczenia wspierającego. Nowe przepisy rozszerzają na 2025 rok możliwość ustalania poziomu potrzeby wsparcia od dnia złożenia wniosku.

Ważne Oznacza to, że osoby niepełnosprawne będą mogły uzyskać świadczenie wspierające za okres od dnia złożenia wniosku, a nie od momentu wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Aktualnie obowiązujące przepisy przejściowe taką możliwość przewidywały tylko dla 2024 roku.

„W związku z wdrażaniem nowego systemu dotyczącego ustalania poziomu potrzeby wsparcia koniecznym jest wydłużenie okresu przejściowego również na rok 2025, z uwzględnieniem interesu osób niepełnosprawnych, tak aby nie odczuwały negatywnych skutków przedłużających się postępowań (w związku z wdrażaniem się do nowych zadań wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności).” – wskazano w uzasadnieniu do poprawki.

Osoby niepełnosprawne wciąż nie mogą korzystać z nowego świadczenia

A okresy oczekiwania są rzeczywiście długie. Wprawdzie, zgodnie z przepisami, czas ten powinien wynosić trzy miesiące, jednak często terminy te nie są zachowane.

Problem ten jest m.in. przedmiotem wielu interpelacji poselskich, które alarmują o braku możliwości korzystania z nowego świadczenia przez osoby starsze i chore. „Według stanu na 15 lipca 2024 r. - Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku rozpatruje wnioski złożone na dzień 29 stycznia 2024 r.” – informuje przykładowo posłanka Magdalena Sroka w Interpelacji nr 3916 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie świadczenia wspierającego.

W połowie sierpnia wiceminister Łukasz Krasoń zwracał uwagę na wieloaspektowość problemu opóźnień w wydawaniu decyzji, przede wszystkim na bardzo dużą ilość wniosków. W tamtym czasie do wojewódzkich zespołów wpłynęło ich około 300 tysięcy. „Zrozumiałym jest, że tak duża liczba wniosków stanowiła dla wojewódzkich zespołów orzekających o niepełnosprawności znaczne obciążenie, pomimo zwiększenia przez nie liczby etatów i zatrudnienia nowych pracowników do obsługi zadań związanych z wydawaniem decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia, jak również przygotowania bazy lokalowej do obsługi tych zadań.” – wskazywał Krasoń w odpowiedzi na interpelację nr 3337 w sprawie świadczenia wspierającego.

Świadczenie wspierające. Jakie zmiany w 2025 roku?

Pamiętajmy, iż aktualnie świadczenie wspierające dostępne jest dla osób z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia (od 87 do 100 punktów). Jeżeli opiekunowie co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, to wyjątkowo można uzyskać świadczenie wspierające już od 70 punktów w decyzji WZON.

Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 punktów.

W przyszłym roku zmienią się również kwoty świadczeń. Wysokość świadczenia wspierającego uzależniona jest zarówno od liczby przyznanych punktów, jak i od wysokości renty socjalnej. Od 1 marca 2024 r. maksymalna wysokość świadczenia wspierającego wynosi 3 919 zł. Od 1 marca 2025 r. kwota ta wzrośnie prawdopodobnie do 4184 zł.