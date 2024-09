– Świadczenie "Aktywny rodzic w pracy" będzie wypłacane niezależnie od tego, czy wykonuje się pracę na umowie zlecenie, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, posiada się umowę o pracę – mówi prawniczka Aleksandra Klukowska.

Program „Aktywny rodzic” rusza od 1 października. To od wtedy można składać wnioski, a pierwsze wypłaty mają pojawić się na kontach pod koniec listopada. Czy uprawnieni do otrzymania świadczenia są rodzice, którzy pracują na niepełny etat lub mają inny rodzaj zatrudnienia niż umowa o pracę? Co z osobami, które pracują za granicą?

Aktywny rodzic w pracy. Na czym polega świadczenie?

Świadczenie Aktywny rodzic w pracy, potocznie zwane babciowym, jest kierowane do rodziców, którzy są aktywni zawodowo. Wysokość wsparcia finansowego wynosi 1500 zł miesięcznie, a 1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością. Mogą otrzymać je rodzice dzieci w wieku 12-35 miesięcy.

Jak warunek muszą spełnić rodzice, by dostać świadczenie?

Prawniczka Aleksandra Klukowska z kancelarii Graś i Wspólnicy zwraca uwagę na ważny warunek, który muszą spełnić rodzice, by otrzymać świadczenie – muszą być aktywni zawodowo. W związku z tą aktywnością muszą podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu od podstawy, której łączna wysokość powinna wynieść nie mniej niż 100 proc. minimalnego wynagrodzenia [minimalne wynagrodzenie obecnie wynosi 4300 zł brutto – przyp.red.].

Ważne – Jednocześnie, każdy z rodziców musi podlegać tym ubezpieczeniom z podstawy wynoszącej co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli warunkiem otrzymania świadczenia jest to, aby każde z nich posiadało podstawę wymiaru składek w wysokości minimum 2150 zł brutto – tłumaczy Aleksandra Klukowska.

Inaczej jest w przypadku rodzica samodzielnie wychowującego dziecko. – Będzie musiał sam spełnić ten wymóg, czyli podjąć taką aktywność zawodową z podstawą składek emerytalnych i rentowych, aby była nie niższa niż 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę [czyli będzie zarabiał co najmniej 4300 zł brutto zgodnie z ustaleniami wysokości płacy minimalnej w 2024 r. – przyp.red.]. – podaje Klukowska.

Aktywny rodzic w pracy a jednoosobowa działalność gospodarcza/ umowa zlecenie/o dzieło

Czy wypłata świadczenia zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą?

– Świadczenie będzie wypłacane niezależnie od tego, czy wykonuje się pracę na umowie zlecenie, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, posiada się umowę o pracę. Będzie weryfikowane tylko to, czy jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Nie będzie konieczności przedstawiania umów, system sam będzie weryfikował, czy rodzic jest zgłoszony do ubezpieczenia – tłumaczy ekspertka.

Aktywny rodzic w pracy. Czy jest możliwa praca na część etatu?

Czy można otrzymać świadczenie w przypadku pracy na niepełnym etacie? Co jeśli jeden z małżonków pracuje za granicą?

Przykład „Ja pracuję na 1/4 etatu na uop. Mąż na pełen etat, ale za granicą (Niemcy). Dziecko nieżłobkowe, zajmuje się nim babcia. Czy wobec tego kwalifikujemy się do programu aktywnie w pracy?”

– W tej sytuacji przede wszystkim należy sprawdzić, czy tacy rodzice podlegają ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu zgodnie z polskim prawem. Jeśli tak, to w jakiej wysokości. Aby mieć prawo do świadczenia, rodzic, który pracuje za granicą, powinien zweryfikować łączące oba państwa umowy międzynarodowe oraz przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – zauważa Aleksandra Klukowska.

Jednocześnie prawniczka podkreśla, że praca na ¼ etatu nie wyklucza prawa do świadczenia.

– Jeśli ktoś pracuje na ¼ etatu, a jednocześnie podlega ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu z podstawy w wysokości co najmniej 50 proc. płacy minimalnej, ma prawo do świadczenia (w przypadku gdy drugi małżonek również podlega tym ubezpieczeniom z podstawy minimum 50 proc. płacy minimalnej).

Jeśli byłaby to osoba samodzielnie wychowująca dziecko i pracująca na ¼ etatu, prawo do świadczenia Aktywny rodzic w pracy zachowałaby, gdyby jej wynagrodzenie wynosiło co najmniej 100 proc. płacy minimalnej.