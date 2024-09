Niewielu pacjentów wie, że można wykonać na NFZ ważny zabieg u dentysty, który w gabinetach prywatnych kosztuje nawet ponad 300 zł. Nie chodzi tu o skomplikowane procedury, ale podstawowy zabieg, który każdy powinien wykonać dla zdrowia i urody jamy ustnej. O jaką usługę stomatologiczną chodzi?

Chodzi o kluczowe dla zdrowia zębów zabiegi higienizacji jamy ustnej. Pod tym terminem tak naprawdę kryje się kilka procedur, a część z nich finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Poniżej tłumaczymy, na czym polega higienizacja i które zabiegi można wykonać bezpłatnie na NFZ.

300 plus u dentysty. Czym jest higienizacja jamy ustnej?

Higienizacja jamy ustnej to zbiór profesjonalnych zabiegów stomatologicznych, których celem jest usunięcie osadów, kamienia nazębnego oraz zanieczyszczeń z powierzchni zębów. Regularna higienizacja jest kluczowa dla utrzymania zdrowia jamy ustnej, zapobiegania chorobom dziąseł (takim jak zapalenie dziąseł i przyzębia), a także minimalizowania ryzyka próchnicy. Zabiegi te są zazwyczaj wykonywane przez higienistkę stomatologiczną lub dentystę.

Etapy higienizacji jamy ustnej

Higienizacja jamy ustnej zazwyczaj obejmuje kilka podstawowych kroków:

Scaling: Usuwanie kamienia nazębnego z powierzchni zębów, zarówno nad- jak i poddziąsłowo, za pomocą ultradźwięków lub narzędzi ręcznych.

Usuwanie kamienia nazębnego z powierzchni zębów, zarówno nad- jak i poddziąsłowo, za pomocą ultradźwięków lub narzędzi ręcznych. Piaskowanie: Usuwanie osadów i przebarwień z powierzchni zębów za pomocą strumienia wody, powietrza i drobnych cząsteczek piasku.

Usuwanie osadów i przebarwień z powierzchni zębów za pomocą strumienia wody, powietrza i drobnych cząsteczek piasku. Polishing (polerowanie) : Wygładzanie powierzchni zębów przy użyciu specjalnych past polerskich, co zmniejsza ryzyko odkładania się kamienia i osadów.

: Wygładzanie powierzchni zębów przy użyciu specjalnych past polerskich, co zmniejsza ryzyko odkładania się kamienia i osadów. Fluoryzacja: Nakładanie na zęby preparatu z fluorem, który wzmacnia szkliwo i chroni zęby przed próchnicą.

300 plus u dentysty. Co można wykonać na NFZ?

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) częściowo refunduje higienizację jamy ustnej, jednak zakres tej refundacji jest ograniczony. NFZ pokrywa koszty wyłącznie jednego zabiegu stomatologicznego, który wchodzi w skład higienizacji. Niektóre gabinety wykonują dodatkowo nieodpłatnie drugi zabieg, ale jest to rzadkość. Ich łączny koszt w gabinetach prywatnych sięga nawet ponad 500 zł. Jaki zabieg jest refundowany?

Chodzi o scaling (usuwanie kamienia nazębnego) - NFZ refunduje scaling raz na 12 miesięcy. Ten zabieg polega na usunięciu kamienia nazębnego, który gromadzi się na powierzchni zębów i może prowadzić do chorób dziąseł.

Higienizacja jamy ustnej płatna. Czego NFZ nie refunduje?

Zabiegi higienizacyjne niewchodzące w zakres refundacji NFZ:

Piaskowanie - czyli usuwanie osadów z powierzchni zębów za pomocą strumienia wody, powietrza i drobnych cząsteczek piasku, nie jest refundowane przez NFZ.

- czyli usuwanie osadów z powierzchni zębów za pomocą strumienia wody, powietrza i drobnych cząsteczek piasku, nie jest refundowane przez NFZ. Fluoryzacja - polegająca na pokryciu zębów preparatem z fluorem w celu wzmocnienia szkliwa, również nie jest objęta refundacją NFZ.

- polegająca na pokryciu zębów preparatem z fluorem w celu wzmocnienia szkliwa, również nie jest objęta refundacją NFZ. Polishing (polerowanie zębów) - polerowanie zębów po scalingu przeprowadzane jest zwykle dodatkowo, za opłatą.

Koszty higienizacji jamy ustnej prywatnie [CENY]

Koszt pełnej higienizacji jamy ustnej w prywatnych gabinetach stomatologicznych w Polsce może się różnić w zależności od lokalizacji i prestiżu kliniki. Oto przykładowe ceny w gabinetach komercyjnych za poszczególne zabiegi:

Scaling (usunięcie kamienia) z instruktażem: 200–350 zł

Piaskowanie: 150–350 zł

Polishing: 50–200 zł

Fluoryzacja: 100–150 zł

Usunięcie kamienia nazębnego ultradźwiękami + fluoryzacja - 350 zł - 400 zł

Cena za kompletny pakiet higienizacyjny (scaling, piaskowanie, polishing, fluoryzacja) zazwyczaj wynosi od 250 do 500 zł.

Podsumowując, NFZ refunduje jedynie część zabiegów higienizacji jamy ustnej - scaling, i to tylko raz na rok. Zabiegi takie jak piaskowanie czy fluoryzacja są dostępne wyłącznie prywatnie i mogą kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Niestety, dostęp do higienizacji jamy ustnej w ramach NFZ nie jest łatwy, więc wielu klientów decyduje się na odpłatne zabiegi.

Dentysta na NFZ. Ilu Polaków korzysta z higienizacji jamy ustnej?

Według danych z różnych badań i raportów stomatologicznych, świadomość Polaków na temat higienizacji jamy ustnej rośnie, jednak wciąż stosunkowo niewielki odsetek regularnie korzysta z tego rodzaju zabiegów.

Około 20-30% Polaków korzysta regularnie z usług higienizacji jamy ustnej. Regularnie, czyli co najmniej raz w roku. Z badań wynika, że w 2020 roku tylko 1/3 dorosłych Polaków zgłaszała się na kontrolę stomatologiczną co najmniej raz w roku, co wskazuje na niską regularność w korzystaniu z higienizacji jamy ustnej.

Młodsze pokolenie (18-34 lata) częściej korzysta z higienizacji niż osoby starsze, co może wynikać z rosnącej świadomości zdrowotnej oraz łatwiejszego dostępu do prywatnych usług stomatologicznych. Pomimo rosnącej popularności tych zabiegów, nadal wielu Polaków nie korzysta z profesjonalnej higienizacji, co jest problemem, zwłaszcza w kontekście zapobiegania poważniejszym chorobom jamy ustnej.