W jaki sposób wyegzekwować alimenty na dzieci? Radca prawny Justyna Gruszka-Jeleń z Kancelarii Jaroch Pakos omawia, co należy zrobić krok po kroku, aby uzyskać zaległe środki finansowe od rodzica, który lekceważy obowiązek finansowego wsparcia swoich dzieci.

W jaki sposób wyegzekwować alimenty na dzieci?

Jeśli wyrok rozwodowy jest prawomocny , sąd doręcza nam wyrok opatrzony klauzulą wykonalności . W ten sposób uzyskujemy tytuł wykonawczy, który stanowi podstawę egzekucji komorniczej.

, sąd doręcza nam wyrok opatrzony . W ten sposób uzyskujemy tytuł wykonawczy, który stanowi podstawę egzekucji komorniczej. Kiedy sąd wyda wyrok wraz z klauzulą wykonalności (zazwyczaj trwa to kilka dni ), należy zanieść lub wysłać dokument do wybranego przez nas komornika sądowego wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji .

), należy zanieść lub wysłać dokument do wybranego przez nas wraz z wnioskiem o . Następnie komornik podejmuje wszelkie czynności egzekucyjne, aby znaleźć majątek dłużnika niepłacącego alimentów, z którego może egzekwować alimenty .

. Po złożonym przez nas wniosku kieruje zawiadomienie do dłużnika, czyli do małżonka, który nie płaci alimentów, o wszczęciu egzekucji i wzywa do dobrowolnego uiszczenia alimentów.

do dobrowolnego uiszczenia alimentów. Jeśli dobrowolnie się nie uda, komornik dokonuje przymusowej egzekucji: na przykład zajmuje rachunek bankowy czy też prowadzi egzekucję z ruchomości lub z nieruchomości .

. Komornik o wszystkich działaniach zawiadamia na bieżąco zarówno dłużnika, jak i wierzyciela.

Do kiedy należy płacić alimenty na dziecko?

Zgodnie z art. 133 § 1 KRiO, rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Rodzic powinien płacić alimenty na dziecko do osiągnięcia przez nie pełnoletności, a także później w przypadku gdy będzie kontynuować edukację lub z innych przyczyn nie będzie w stanie samodzielnie się utrzymać.Wsparcie finansowe rodzica jest niezwykle ważne, by umożliwić potomstwu zdobycie wykształcenia i umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia w przyszłości.