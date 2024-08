Seniorzy mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci ryczałtu energetycznego, który wynosi koło 300 zł miesięcznie. Świadczenie to przeznaczone na pokrycie kosztów energii, gazu i ogrzewania, jest nie tylko dodatkowym wsparciem do emerytury, ale również może być dziedziczone przez najbliższych. Oto, kto może z niego skorzystać i jak je uzyskać?

Czym jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to comiesięczne świadczenie pieniężne, które ZUS przekazuje uprawnionym emerytom. Kwota 299,82 zł, wypłacana jako dodatek do emerytury, jest przeznaczona na opłacenie rachunków za energię, gaz oraz ogrzewanie. Możliwość dziedziczenia świadczenia dodatkowo wzmacnia jego wartość, zapewniając nie tylko bieżącą pomoc, ale także długoterminowe zabezpieczenie dla najbliższych.

Kto jest uprawniony do ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny przysługuje jednak tylko wąskiej grupie emerytów. Zgodnie z przepisami, ZUS wypłaca ten dodatek wyłącznie:

kombatantom oraz innym osobom uprawnionym,

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdowom lub wdowcom - emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Waloryzacja i procedura uzyskania ryczałtu energetycznego

Kwota ryczałtu energetycznego podlega corocznej waloryzacji, której wysokość ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS, wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów, zaświadczenia Wojskowej Komendy Uzupełnień lub właściwego organu wojskowego.

Dziedziczenie ryczałtu energetycznego

Jednym z najbardziej interesujących aspektów tego świadczenia jest możliwość jego dziedziczenia. W przypadku śmierci uprawnionego seniora, ryczałt energetyczny może przejąć jego najbliższa rodzina, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Świadczenie to jest więc nie tylko bieżącym wsparciem, ale również zabezpieczeniem dla bliskich osoby uprawnionej.