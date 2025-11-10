Szczegółowe zasady udzielania takiego wsparcia określa projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wniosków i realizacji umów o środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, o środki na utworzenie stanowiska pracy oraz o finansowanie kosztów wynagrodzenia. Zastąpi ono obecnie obowiązujące rozporządzenie z 12 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 963) z uwagi na to, że 1 czerwca br. weszła w życie nowa ustawa z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620), która wymaga wydania nowych aktów wykonawczych. Jednym z nich jest ten dotyczący przyznawania przez powiatowe urzędy pracy (PUP) wsparcia spółdzielniom socjalnym, a także przedsiębiorstwom społecznym.

Zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy osoba bezrobotna, osoba poszukująca pracy, absolwent centrum lub klubu integracji społecznej oraz opiekun osoby niepełnosprawnej mogą złożyć wniosek o przyznanie pieniędzy na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, doradztwa i konsultacji związanych z podjęciem takiej działalności. Projekt rozporządzenia wskazuje, jakie elementy powinny znaleźć się w wniosku składanym do PUP oraz jakie oświadczenia należy do niego dołączyć. Na jego rozpatrzenie pośredniak będzie miał 30 dni. W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu pieniędzy zawierana będzie umowa, a w projekcie zawarte są przepisy opisujące jak ma wyglądać rozliczenie otrzymanych pieniędzy.

Wsparcie na utworzenie stanowiska pracy

Kolejne dwie formy wsparcia, które są skierowane do spółdzielni socjalnych, a dodatkowo również do przedsiębiorstw społecznych, to pieniądze na utworzenie stanowiska pracy dla kierowanej przez PUP osoby bezrobotnej, poszukującej pracy lub opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz środki na finansowanie kosztów ich wynagrodzenia. W obydwu przypadkach projekt rozporządzenia określa obowiązkowe elementy wniosku, którymi są m.in. nazwa, dane adresowe spółdzielni lub przedsiębiorstwa, informacja o liczbie tworzonych stanowisk pracy oraz kwota, o jaką wnioskują te podmioty. Zawiera też przepisy regulujące sposób rozpatrzenia wniosków oraz przekazywania co miesiąc pieniędzy na wynagrodzenia zatrudnionych osób.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 grudnia br. Jednocześnie zgodnie z przepisami przejściowymi złożone do tej pory wnioski o: założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, o środki na utworzenie stanowiska pracy oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnianych osób bezrobotnych, które do tej daty nie zostaną rozpatrzone, będą podlegały załatwieniu na podstawie dotychczasowego rozporządzenia. Natomiast do zawierania umów oraz ich realizacji będą miały zastosowanie już nowe przepisy.