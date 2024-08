Wielu seniorów czekało na uchwalenie przepisów dotyczących renty wdowiej. To nowe świadczenie, którego wypłata ma ruszyć w 2025 roku. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z kształtu nowego prawa regulującego zasady przyznawania i wypłaty renty wdowiej. Część seniorów jest wręcz oburzona i zdecydowała się napisać petycję do prezydenta. O co im chodzi?