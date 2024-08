Od 16 września 2024 r. w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące dodatku do emerytury, o którym niewielu seniorów słyszało. Można go pobierać od roku. Kwota dodatku wynosi obecnie 336 zł miesięcznie, a zmiany w prawie sprawiają, że więcej osób będzie mogło skorzystać z tego świadczenia. Dowiedz się, kto jest uprawniony do otrzymania dodatku i jakie dokumenty należy złożyć.

16 września 2024 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy dotyczące dodatku emerytalnego dla sołtysów. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nowe przepisy upraszczają i ułatwiają procedurę ubiegania się o świadczenie.

Dodatek do emerytury dla sołtysów to świadczenie finansowe przyznawane osobom, które przez określony czas pełniły funkcję sołtysa. Jest to forma uznania za wieloletnią pracę na rzecz lokalnych społeczności. Świadczenie zostało wprowadzone 1 lipca 2023 roku, a początkowo jego wysokość wynosiła 300 zł miesięcznie. Z początkiem marca 2024 roku kwota ta została podwyższona zwaloryzowana.

Od czasu wprowadzenia dodatku, do końca listopada 2023 roku, wnioski o jego przyznanie złożyły 34 373 osoby, co pokazuje duże zainteresowanie tym wsparciem. Na koniec 2023 roku ponad 35 tysięcy osób pobierało już to świadczenie, co świadczy o jego rosnącej popularności wśród uprawnionych.

Dodatek do emerytury dla sołtysa - jak sama nazwa wskazuje - należy się osobom, które pełniły funkcję sołtysa. Nie jest to jednak jedyny wymóg. Aby uzyskać świadczenie, należy spełnić trzy warunki:

Pełnienie funkcji sołtysa przez co najmniej 7 lat: niezależnie od liczby kadencji, bez wymaganej ciągłości pełnienia funkcji.

niezależnie od liczby kadencji, bez wymaganej ciągłości pełnienia funkcji. Osiągnięcie wieku emerytalnego: kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat.

kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat. Brak skazania za przestępstwa: świadczenie nie przysługuje osobom skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe związane z pełnieniem funkcji sołtysa.

Dodatkowo, do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się czas pełnienia tej funkcji przed 1989 r., jeśli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Aby otrzymać dodatek sołtysowy, należy złożyć wniosek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wniosek musi zawierać:

Dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania.

imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania. Sposób wypłaty świadczenia: wskazanie preferowanego sposobu wypłaty wraz z danymi niezbędnymi do jej realizacji.

wskazanie preferowanego sposobu wypłaty wraz z danymi niezbędnymi do jej realizacji. Podpis wnioskodawcy: własnoręczny podpis potwierdzający zgodność danych.

Do wniosku należy dołączyć dwa dokumenty:

Zaświadczenie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta: potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa.

potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa. Oświadczenie o niekaralności: potwierdzające brak wyroków za przestępstwa związane z pełnieniem funkcji.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa - POBIERZ (kliknij poniżej)

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa pobierz plik

Co zrobić, gdy brak jest dokumentacji w urzędzie?

Jeśli urząd gminy nie posiada dokumentacji potwierdzającej okres pełnienia funkcji sołtysa, wnioskodawca otrzymuje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. W takiej sytuacji należy dołączyć do wniosku:

Oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa: pisemne potwierdzenie pełnienia funkcji przez wymagany okres.

pisemne potwierdzenie pełnienia funkcji przez wymagany okres. Oświadczenia od trzech mieszkańców: pisemne potwierdzenie przez co najmniej trzy osoby zamieszkujące sołectwo w czasie pełnienia funkcji przez wnioskodawcę.

Oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w regionalnym oddziale lub placówce terenowej KRUS.

Świadczenie przyznaje Prezes KRUS na wniosek osoby uprawnionej. Decyzja o przyznaniu świadczenia jest wydawana w ciągu 60 dni od złożenia wniosku. Świadczenie jest wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Kwota dodatku emerytalnego dla sołtysa jest waloryzowana corocznie. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia przez wskaźnik waloryzacji, a nowa kwota jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Od marca 2024 r. wynosi ona 336,26 zł. Wcześniej sołtysi-emeryci otrzymywali 300 zł.

Świadczenie sołtysowe. Nowe przepisy od 16 września 2024 r.

Wprowadzenie zmian, które wchodzą w życie 16 września 2024 r., jest efektem senackich poprawek do ustawy. To dzięki nim procedura uzyskania dodatku została uproszczona, a wymagania dotyczące długości pełnienia funkcji sołtysa zostały obniżone. Senat zareagował na głosy płynące ze środowisk sołtysów, wskazując na potrzebę większej dostępności tego świadczenia.

Co zmieniły poprawki Senatu?

Senackie poprawki wprowadziły kilka kluczowych zmian:

Obniżenie wymaganego okresu pełnienia funkcji sołtysa. Dzięki poprawkom skrócono wymóg pełnienia funkcji z 8 do 7 lat, co pozwala większej liczbie osób ubiegać się o świadczenie.

Dzięki poprawkom skrócono wymóg pełnienia funkcji z 8 do 7 lat, co pozwala większej liczbie osób ubiegać się o świadczenie. Uproszczenie procedur wnioskowych. Poprawki wprowadziły możliwość uzyskania świadczenia w przypadku braku dokumentacji w urzędzie gminy poprzez przedstawienie oświadczeń od trzech mieszkańców sołectwa.

Poprawki wprowadziły możliwość uzyskania świadczenia w przypadku braku dokumentacji w urzędzie gminy poprzez przedstawienie oświadczeń od trzech mieszkańców sołectwa. Brak konieczności ponownego składania wniosków. Dzięki senackim poprawkom, wnioski złożone przed wejściem w życie nowych przepisów, które nie zostały jeszcze rozpatrzone, będą oceniane na podstawie nowych, bardziej korzystnych przepisów.

Te zmiany przyczyniają się do większej dostępności świadczenia i ułatwiają jego uzyskanie, szczególnie dla tych sołtysów, którzy pełnili swoją funkcję w trudnych do udokumentowania okresach.